Analisi delle diverse strategie repressive nei paesi ex-sovietici. Come Russia, Bielorussia, Georgia e Azerbaigian usano la legge e la violenza per silenziare il dissenso.

La narrazione comune che dipinge la repressione politica nei territori dell'ex-Unione Sovietica come un monolite uniforme comandato da Mosca è un'idea comoda ma profondamente errata. Sebbene le radici dell'autoritarismo risalga al regime sovietico, ogni nazione ha evoluto meccanismi di controllo distinti, rispondendo a logiche interne specifiche. Per comprendere le attuali dinamiche di censura e persecuzione, è fondamentale esaminare i casi paralleli di Russia, Bielorussia, Georgia e Azerbaigian.

Origini del dissenso e risposte statali

Il movimento per i diritti umani nell'era post-staliniana ha assunto forme diversificate, dal samizdat alla difesa fisica dei dissidenti come Andrej Sacharov. Le organizzazioni nate in quel periodo, come Memorial in Russia e Viasna in Bielorussia, hanno sviluppato approcci radicalmente diversi fin dalle loro origini. Memorial ha iniziato con la memoria delle vittime del Gulag, mentre Viasna è nata nel 1996 per assistere direttamente gli arrestati politici. Questa divergenza storica riflette le diverse traiettorie istituzionali dei due paesi dopo il 1991.

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Giustizia strumentale in Russia

In Russia, la repressione opera primariamente attraverso il sistema giuridico, trasformando l'espressione politica in reato penale. Secondo i dati recenti di Memorial, la pena media per i reati politici è salita a undici anni nel 2026, un aumento drastico rispetto ai sei anni e sette mesi del 2021. Le autorità utilizzano gli articoli sul discredito delle forze armate e sulla disinformazione per colpire sia gli attivisti sia i cittadini comuni, come nel caso di un uomo di Ekaterinburg arrestato nell'aprile 2026 per commenti su VKontakte.

Politica economica e controllo sociale

La Bielorussia impiega una logica diversa, dove i dissidenti diventano merce di scambio per vantaggi economici. Dopo le proteste del 2020, il regime di Lukashenko ha sistematicamente utilizzato l'arresto politico come leva nelle negoziazioni internazionali. A differenza della Russia, dove la violenza è spesso una conseguenza del processo legale, in Bielorussia l'arresto mira direttamente a creare un asset negoziabile, dimostrando come lo Stato utilizzi il dissenso per massimizzare il proprio potere contrattuale.

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Manipolazione istituzionale in Georgia

In Georgia, il governo di Georgian Dream ha adottato un approccio volto a proiettare un'immagine di rigidità normativa. Arresti per insulto, schiaffi o mancata comparizione parlamentare sono strumenti per dimostrare rispetto per le regole, specialmente dopo la sospensione dei negoziati di adesione con l'Unione Europea alla fine del 2024. Questo metodo mira a delegittimare l'opposizione interna accusandola di instabilità, giustificando così la chiusura politica in nome dell'ordine pubblico.

Accuse inventate in Azerbaigian

L'Azerbaigian conclude il quadro con una repressione basata su accuse penali completamente arbitrarie. I dissidenti vengono spesso arrestati per contrabbando o reati economici legati a somme di denaro inesistenti. Questa strategia, intensificata dalla stretta sui media indipendenti dalla fine del 2023, elimina fisicamente le voci critiche senza dover giustificare le persecuzioni in termini politici. In tutti e quattro i casi, l'obiettivo finale rimane lo stesso: neutralizzare ogni forma di opposizione strutturata.