Analisi della repressione delle proteste in Italia, Francia e Spagna. Crisi costituzionale, emulazione internazionale e movimenti giovanili contro il fascismo emergente.

La destra politica ha formulato proposte legislative di dubbia o nulla costituzionalità per reprimere le proteste, che appaiono sempre più massicce e sostenute da ampi reticoli di attori collettivi diversi, in un evidente competizione interna in vista delle elezioni. Queste misure rientrano sia nella tradizione del governo della destra italiana nel affrontare le proteste come attacchi alla sicurezza, moltiplicando reati, pene e punizioni, sia di una diffusione cross-nazionale delle forme più brutali di repressione.

Tendenze Transnazionali e Emulazione

La repressione delle mobilitazioni accomuna la censura delle proteste in Italia, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, segnando un ritorno del controllo coloniale della protesta basato su tecniche di negazione di diritti politici e civili a una parte della popolazione, considerata come nemico. In Israele si adopera la vernice colorata, mentre il decreto anti-casseur di Emmanuel Macron propone la criminalizzazione delle famiglie di chi protesta con ritorsioni attraverso una sorta di sospensione dei diritti di welfare. La polizia in Germania si esercita da tempo nell'uso di strumenti meno letali contro le manifestazioni in solidarietà con la Palestina, confermando la diffusione globale di queste pratiche.

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Stigmatizzazione e Nuovi Nemici

C'è una stigmatizzazione delle mobilitazioni molto forte che nasce oltre che negli Stati Uniti anche in Francia, dove già da alcuni anni il termine viene utilizzato da Macron e dall'estrema destra per individuare il nuovo nemico. Trump ha quasi fatto ridiventare centrale, non solo in Italia, il termine anti-fascista perché ha concentrato teorie cospirative oltre che la repressione su quelli che lui ha definito. Questo rovesciamento di un'identità positiva come quella anti-fascista per l'Europa in un'identità criminalizzata ha spinto anche un'identificazione di chi protesta come antifascista.

Focus Giovani e Crisi dei Valori

Un elemento interessante si nota sia in Francia che in Spagna e Portogallo, dove la mobilitazione si è sviluppata più sul tema del diritto alla casa, ma ha coinvolto gruppi anche di studenti. È lo slogan che è stato utilizzato in italiano proprio per sottolineare l'importanza di definire azioni non solo sulla base di rivendicazioni economiche ma anche come opposizione a quello che viene visto come un piano autoritario che viene dagli Stati Uniti e che vede nel governo di destra in Italia tentativi di emulazione. La repressione dei movimenti, a partire da quello per la Palestina, colpisce un movimento che mette radicalmente in discussione i valori dell'Occidente.

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Politicizzazione e Stile Coloniale

Poiché le rivendicazioni, le forme d'azione e le strutture organizzative sono anche definite nelle relazioni tra i movimenti e gli stati, questo tipo di repressione forte ha contribuito anche a politicizzare il movimento. Anche in Francia, dove il movimento nasce nelle periferie, nelle scuole medie, che vivono di più uno stile di repressione poliziesca che molti studiosi hanno definito come coloniale, cioè la reimportazione nella metropoli degli stili coloniali, favorita tra l'altro anche e sempre di più dal fatto che ci sono cooperazioni tra le polizie europee e Israele. Questo ha portato il movimento a individuare sempre più chiaramente gli obiettivi come una battaglia contro un fascismo emergente.

Generazione Z e Solidarietà Globale

Gli scioperi e le proteste in Europa sono in continuità con il movimento per la Palestina degli scorsi anni, come è visibile se si guarda alle fotografie o ai filmati delle piazze. Quello che si vede sono ancora tante bandiere palestinesi, ma rispetto all'autunno dell'anno scorso c'è una più forte focalizzazione sulla generazione Z, sui giovani e sui giovanissimi. I giovani erano già molto mobilitati sulla Palestina, ma ora c'è un discorso che riguarda una generazione che si vede minacciata da un futuro di guerra, di disuguaglianza che coinvolge tanto i giovani di seconda e terza generazione sia in Italia che altrove.

Simboli e Sfide Elettorali

L'aspetto interessante adesso è che i temi della razzializzazione, del colonialismo sono collegati e articolati con il discorso di una crisi di valori dell'Occidente, crisi per il futuro dei giovani di questa generazione. Rispetto all'anno scorso sono cambiate alcune coreografie, si cominciano a vedere bandiere italiane, parzialmente collegate al fatto che in Francia, proprio in relazione al razzismo della Repubblica francese, la bandiera francese è stata rivendicata come bandiera di una nuova Francia che sia il contrario della Francia istituzionale attuale. La sconfitta alle elezioni di midterm di Trump ha segnato il successo dei movimenti No Kings e contro le violenze dell'agenzia per l'immigrazione negli Stati Uniti, catalizzando un elettorato deluso dai democratici.