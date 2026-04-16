Repubblica al Mattatoio: successo per la mostra immersiva e i talk con le firme

La mostra immersiva del quotidiano Repubblica al Mattatoio di Roma si è chiusa dopo oltre due mesi, registrando oltre 20mila visitatori. Grande affluenza anche per gli incontri con le firme del giornale. Prossimo appuntamento a Repubblica delle Idee il 12, 13 e 14 giugno.

Dopo oltre due mesi di grande successo, si è conclusa la mostra immersiva allestita al Mattatoio di Roma . L'esposizione, che ha offerto ai visitatori un'esperienza unica nel suo genere, ha attirato un pubblico numeroso, superando le ventimila presenze. Grande affluenza anche per gli incontri e i talk con le firme di Repubblica , che hanno registrato sale gremite in ogni appuntamento. Questi eventi hanno rappresentato un'occasione preziosa per il quotidiano di dialogare direttamente con i propri lettori e lettrici, approfondendo temi di attualità, cultura e società.

Il calendario degli incontri è stato ricco e variegato, toccando argomenti che spaziano dall'arte alla politica, dalla cronaca alla letteratura. Il 24 gennaio, per esempio, Pappalardo e Mazzucco hanno condiviso il loro impegno nell'aiutare i lettori a orientarsi nella bellezza, mentre Castaldo e Pertici hanno definito il loro lavoro come 'il più bello del mondo'. Il 31 gennaio, Cuzzocrea e Vecchio hanno ribadito la posizione del quotidiano nei confronti del potere, affermando che 'i nemici di Repubblica? Diamo fastidio al potere'. Nello stesso giorno, Ceccarelli e Mattera hanno analizzato il tentativo di 'beatificazione di Berlusconi'.

Febbraio ha visto protagonisti numerosi giornalisti e opinionisti. Il 7 febbraio, Bartezzaghi e Bolognesi hanno svelato i segreti del cruciverba di Repubblica, tra ossessione e divertimento, mentre Merlo e Mola hanno discusso di come rispondere ai lettori premiando l'ironia. Piccolo e De Santis hanno sottolineato come la cultura di Repubblica sia capace di spiazzare il lettore. Il 14 febbraio, Maida e Scaramuzzi hanno rivelato i segreti del Vaticano nell'anno dei due Papi, e Tonacci e Bucciarelli hanno parlato dei reportage di Repubblica e dell'autenticità ai tempi dell'IA. Ponzani e Iannuzzi hanno poi evidenziato lo 'strettissimo' legame tra Repubblica e la storia italiana.

Il 21 febbraio, Ainis e Lopapa hanno affrontato il tema della democrazia italiana da ricostruire, anche con il voto online. De Cataldo e Bonini hanno constatato che si parla 'sempre meno di criminalità mafiosa', mentre Ardone e Aloia hanno proposto di 'tornare a leggere i giornali in classe' per avvicinare la scuola all'attualità. Il 28 febbraio, Fiori e Veltri hanno proposto un modo diverso di raccontare il mondo attraverso 'le donne di Repubblica'. Bevilacqua, Rinaldi e Franchi hanno spiegato come la grafica dia un'identità a Repubblica da tre generazioni, e Cuscito e D’Argenio hanno analizzato le 'conseguenze dell'attacco all’Iran nel disordine mondiale'.

Marzo ha proseguito con incontri di grande spessore. Il 7 marzo, Colarusso, D’Aprile e Lucchini hanno illustrato come le guerre siano narrate per immagini, portando il lettore 'dentro la notizia'. Sabbadini e De Luca hanno celebrato '50 anni di battaglie per i diritti' con Repubblica, mentre Manconi e Cappellini hanno ricordato gli 'anni '70 di piombo ma anche di grandi riforme'. Il 14 marzo, Crespi, Dipollina e Vitali hanno discusso se il racconto per immagini funzioni ancora tra cinema e serie TV. Abbate e Di Feo hanno sottolineato come le inchieste offrano 'una versione della notizia che non è di comodo', e Smorto e Intorcia hanno reso omaggio a Brera, Clerici, Minà e Mura, celebrando 'lo sport di Repubblica e l’eredità dei quattro Gianni'.

Questo successo conferma l'importanza del dialogo tra il quotidiano e il suo pubblico e preannuncia la prossima tappa: la Repubblica delle Idee, in programma il 12, 13 e 14 giugno, dove nuovamente i lettori avranno l'opportunità di incontrare e confrontarsi con le voci e le prospettive che animano le pagine di Repubblica.





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