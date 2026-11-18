Repubblica Ceca vieta visti atleti russi Mondiali Under 18
Il ministro dell'Interno Lubomir Metnar conferma che i visti non saranno rilasciati. La decisione si oppone al CAS per i Mondiali Under 18 di ghiaccio femminile a gennaio.
Il ministro dell'Interno della Repubblica Ceca, Lubomir Metnar, ha confermato mercoledì che gli atleti russi non potranno partecipare al campionato mondiale femminile di hockey su ghiaccio Under 18. L'evento si terrà a Praga nel mese di gennaio 2024.
Questa decisione governativa rappresenta un fermo rifiuto alle direttive del Tribunale Arbitrale dello Sport. Il CAS aveva ordinato alla IIHF di ammettere le squadre russe il 30 ottobre 2023, annullando così il divieto internazionale imposto dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022.Also readLaura Mattarella e il premio StellaRe: la figlia del Presidente della Repubblica premiata a Torino
Nessun visto di ingresso per la Repubblica Ceca
Il governo ceco non rilascerà visti di ingresso per gli atleti russi che desiderano partecipare al torneo. Lubomir Metnar ha dichiarato esplicitamente alla televisione ceca che le risoluzioni governative vigenti vietano categoricamente l'emissione di visti per questa categoria di visitatori. Questo blocco normativo si applica direttamente alla nazionale russa e al suo staff tecnico.
La posizione del governo ceco si allinea con quella di molte altre nazioni europee. Diversi paesi hanno respinto la partecipazione della Russia, citando l'aggressione militare in corso in Ucraina. Anche le squadre nazionali hanno annunciato che non giocheranno contro le formazioni russe. Questo isolamento sportivo mira a sottolineare le conseguenze internazionali del conflitto in atto.
Strumenti legali contro visti Schengen alternativi
Il Ministero dell'Interno dispone di strumenti legali per impedire l'ingresso anche agli atleti in possesso di visti rilasciati da altri stati. Questi visti provengono dai paesi dell'area europea senza frontiere Schengen. La libera circolazione nel blocco potrebbe essere un metodo utilizzato per aggirare il divieto ceco. Lubomir Metnar ha precisato che il ministero è pronto a risolvere la situazione se ciò dovesse accadere.
Il ministro degli esteri ceco ha già informato i suoi omologhi dell'Unione europea della questione. Questa comunicazione mirata assicura che tutti gli stati membri siano al corrente delle restrizioni imposte dalla Repubblica Ceca. La cooperazione tra i ministeri garantisce che non esistano vie legali alternative per gli atleti russi.
Il contesto internazionale e i prossimi passi
La decisione di Praga riflette un trend più ampio nel mondo dello sport. La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio ha confermato domenica che la Russia non parteciperà ai Campionati mondiali juniores 2027 in Canada. L'evento canadese inizierà a fine dicembre 2027.
Anche il governo canadese ha imposto restrizioni all'ingresso per gli atleti russi. Questa misura preventiva dimostra che la politica di esclusione sportiva non è limitata all'Europa centrale. La IIHF si trova così di fronte a una situazione geopolitica complessa che influenza la gestione degli eventi internazionali.
Le autorità sportive e governative continueranno a monitorare la situazione. La Repubblica Ceca rimane fermamente opposta alla presenza di delegazioni russe. La coerenza nella applicazione delle norme visa è prioritaria per il governo ceco. Questo approccio mira a proteggere l'integrità dell'evento sportivo di Praga.
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