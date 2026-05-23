Repubblica Democratica del Congo: isolamento di 21 giorni in Belgio per giocare al Mondiale

La Repubblica Democratica del Congo ha bisogno di un isolamento di 21 giorni in Belgio per poter giocare al Mondiale, poiché l'epidemia presente nel paese, dovuta al virus Bundibugyo, preoccupano l'OMS e la FIFA. Gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso ai cittadini non statunitensi che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan nei 21 giorni precedenti.

La rappresentativa è in Belgio, dove dovrà mantenere la bolla prima di trasferirsi negli USA. Italia ripescata? No, il Congo parteciperà dopo aver rispettato l'isolamento.

La Repubblica Democratica del Congo avrà bisogno di un isolamento di 21 giorni in Belgio per poter giocare il Mondiale. Il motivo? L'epidemia presente nel paese, dovuta al virus Bundibugyo che sta preoccupando l'OMS, l'organizzazione mondiale della sanità e naturalmente la FIFA e gli States, uno dei tre paesi dove si disputerà la Coppa del Mondo al via a metà giugno.

Andrew Giuliani, direttore esecutivo della Task Force della Casa Bianca per i Mondiali, ha raccontato a ESPN come il Congo RD abbia bisogno di una bolla in terra belga, dove si allena in vista del Mondiale. Il ritiro pre-torneo previsto nella capitale Kinshasa è già stato annullato, con la squadra che si è diretta in fretta e furia in Europa per evitare di entrare in contatto con i virus. Ma ciò non è bastato.

"Devono mantenere quella bolla o rischiano di non poter viaggiare negli Stati Uniti. Non potremmo essere più chiari" ha dichiarato Giuliani. Negli ultimi giorni, infatti, gli USA hanno vietato l’ingresso ai cittadini non statunitensi che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan nei 21 giorni precedenti. All'inizio di questa settimana, comunque, funzionari statunitensi hanno dichiarato che la squadra congolese sarebbe stata esentata dal divieto di viaggio che impedisce temporaneamente l'ingresso negli Stati Uniti.

Il 17 giugno la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo giocherà contro il Portogallo la prima gara del Mondiale, dunque dovrà essere a Houston, sede del match, nei giorni precedenti. Considerando i 21 giorni richiesti dalle autorità USA, il Congo è alle prese con una corsa contro il tempo e potrebbe arrivare negli Stati Uniti più tardi del previsto, direttamente in prossimità della gara contro il Portogallo.ha aggiunto Giuliani.

"Se dovessero arrivare e qualcuno di loro sviluppasse dei sintomi, rischierebbero di compromettere la possibilità dell'intera squadra di partecipare ai Mondiali". Nonostante il ripescaggio dell'Italia sia praticamente impossibile e utopistico, dopo le ultime news provenienti dal Congo è tornato alla carica Paolo Zampolli, inviato speciale dell'amministrazione Trump, che da tempo chiede che la Nazionale azzurra venga ripescata.

"L’esplosione del contagio da ebola in Repubblica Democratica del Congo libererebbe un secondo slot a disposizione per gli azzurri, dopo quello dell'Iran""L’epidemia è talmente grave che non si può correre il rischio di far arrivare negli States i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Sarebbe davvero difficile non pensare come prima idea alla Nazionale italiana





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