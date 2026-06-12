Repubblica Democratica del Congo pronta per il ritorno mondiale dopo 52 anni

Dopo oltre mezzo secolo di assenza, la nazionale della Repubblica Democratica del Congo si appresta a partecipare ai Mondiali 2026, con l'obiettivo di superare il difficile girone K e scrivere una nuova pagina di storia per il calcio africano.

Il ritorno della Repubblica Democratica del Congo nella fase finale di un Mondiale dopo 52 anni rappresenta un evento storico per il calcio africano. L'unica precedente apparizione risale al 1974 in Germania Ovest, ricordata per l'episodio di Ilunga Mwepo che calciò via il pallone dalla linea di porta per evitare l'umiliazione di un gol del 4-0 contro il Brasile, un gesto inizialmente deriso ma poi compreso nel contesto delle minacce del dittatore Mobuto Sese Seko verso i giocatori in caso di una sconfitta con quattro o più gol di scarto.

La qualificazione per USA 2026 è stata ottenuta chiudendo al secondo posto nel girone africano e superando lo spareggio contro la Giamaica, confermando le positive impressioni lasciate durante l'ultima Coppa d'Africa, dove i Leopardi sono stati eliminati agli ottavi dall'Algeria. Nel difficile Gruppo K, che include anche Colombia, Portogallo e Uzbekistan, le speranze congolesi si aggrappano soprattutto alla sfida con la nazionale asiatica, da cui potrebbe arrivare una vittoria decisiva per la corsa ai migliori terzi posti; un pareggio contro avversarie più quotate sarebbe comunque utile.

L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle, come dimostra la figura di Lumumba, simbolo della passione per la nazionale. La guida tecnica è affidata al francese Sébastien Desabre, esperto di calcio africano con precedenti in numerose club e sulla panchina dell'Uganda, che ha già condotto il Congo a una buona Coppa d'Africa.

Tra i giocatori di spicco spicca Cedric Bakambu, attaccante di 35 anni con una carriera tra Villarreal, Cina, Marsiglia e Betis Siviglia, terzo per presenze e secondo per gol con la maglia della nazionale, che sogna il primato assoluto con una rete nel Mondiale. Altro nome interessante è quello del centrocampista difensivo, reduce da un triplete con l'Union Saint-Gilloise in Belgio e ora al Sunderland, che cerca il primo gol tra i professionisti proprio nella rassegna iridata





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