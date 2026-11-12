Repubblica mostra Milano 50 anni storia giornalismo Permanente

La mostra Repubblica 50 celebra i cinquant'anni del quotidiano alla Permanente di Milano. Una rassegna di storia e innovazione digitale aperta fino al 14 gennaio 2026.

Dalla metà di novembre fino al 14 gennaio, il Museo della Permanente situato in via Turati 34 a Milano ospita una grande mostra che ricostruisce mezzo secolo di informazione e innovazione. L'esposizione celebra i cinquant'anni di storia italiana attraverso lo sguardo del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo, un progetto che ha già accolto 20mila visitatori nei primi due mesi della sua edizione romana.

Questa installazione a Milano rappresenta un momento di aggregazione per la comunità, offrendo l'occasione unica per far incontrare lettori e le grandi firme del giornalismo nazionale. Il format, che ha ottenuto grande successo nella capitale, porta con sé una selezione di cimeli originali e una ricostruzione digitale della rivoluzione mediatica, creando un dialogo tra il passato e il presente del settore.

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Il percorso espositivo e i cimeli storici

Dopo l'inaugurazione istituzionale prevista per lunedì 23 novembre, la mostra rimane aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Il visitatore entra in un mondo immersivo organizzato in sette sezioni tematiche che coprono politica, mondo, economia, cronaca, spettacoli, sport e cultura. Questi argomenti sono raccontati attraverso pannelli alti 4,5 metri che riportano i testi delle colonne storiche del giornale.

Nel cuore dell'esposizione si trovano oggetti di valore inestimabile, dalla macchina da scrivere utilizzata da Scalfari ai numeri zero corretti a penna. Questi reperti dialogano con schermi moderni che ricostruiscono la grande storia dell'informazione. Le opere di Tullio Pericoli, che ritraggono i due fondatori, accompagnano i visitatori verso il centro dell'allestimento, sottolineando l'importanza dei personaggi che hanno fatto la storia delle prime pagine.

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Attività didattiche per le scuole milanesi

Una parte significativa dell'evento è dedicata alla formazione dei giovani cittadini. Sono stati selezionati 1300 studenti provenienti da 70 istituti di Milano e provincia per partecipare a visite guidate animate da educatori specializzati. Queste sessioni mattutine hanno l'obiettivo di immergere i ragazzi delle scuole secondarie in cinquant'anni di storia dell'informazione, spiegando le dinamiche del mestiere.

Ogni visita si trasformerà in un vero e proprio laboratorio didattico dove i giovani vengono coinvolti attivamente in attività pratiche sul giornalismo. Gli studenti riflettono su domande fondamentali come la definizione di una notizia e le tecniche di narrazione, sviluppando un pensiero critico sul ruolo dei media nella società contemporanea. Questo approccio pratico mira a formare una nuova generazione di lettori consapevoli.

Talk e incontri con le grandi firme

Il sabato l'evento diventa un punto di incontro culturale con tre appuntamenti dedicati ai talk, distribuiti in due sessioni mattutine e due pomeridiane. Il ciclo di conferenze inizia il 28 novembre alle 11.30 con la partecipazione di figure di spicco come Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Antonio Scurati, Massimo Recalcati, Chiara Valerio e Viola Ardone. Questi incontri uniscono il patrimonio giornalistico a una visione proiettata verso il futuro.

Il programma continua il 12 dicembre alle 11.30 con un dibattito sul tema Quel che resta dell'Occidente. Sul palco saliranno anche il direttore del quotidiano e l'amministratrice delegata di Gedi, Mirja Cartia D'Asero, per discutere dell'attualità e delle sfide della stampa moderna. L'evento include anche un bookshop dove è disponibile il catalogo ufficiale della mostra, arricchito dai nomi dei giornalisti che da cinquant'anni ne costituiscono l'anima.