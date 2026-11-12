Repubblicani al Senato: la corsa contro il tempo per l'agenda Trump

Con i Democratici in maggioranza, i Repubblicani lavorano senza sosta fino a dicembre. Le strategie fiscali e le nomine giudiziarie definiscono i prossimi mesi chiave.

I cinquemila giorni che separano la attuale composizione del Congresso dal 3 gennaio sembrano un lusso che Washington non può più permettersi. Il Partito Repubblicano, guidato nella pratica dall'agenda di Donald Trump, affronta una finestra temporale drasticamente ridotta per realizzare i suoi obiettivi legislativi più ambiziosi. Con i Democratici che mantengono il controllo sia della Camera dei Rappresentanti che del Senato, il percorso per approvare le priorità del GOP si presenta ostacolato da una minoranza determinata a bloccare ogni cambiamento radicale. L'urgenza è diventata il mantra principale dei leader conservatori, che hanno dichiarato di non concedersi tregua fino alla scadenza naturale della legislatura.

Strategie legislative e la procedura di riconciliazione

Il senatore della Florida, Rick Scott, ha reso esplicita la ferrea determinazione del suo partito, affermando che i legislatori rimarranno al lavoro durante l'intero periodo delle feste, compresi il Ringraziamento, il Natale e il Capodanno. Questa intensificazione dello sforzo legislativo nasce dalla necessità di aggirare l'ostruzionismo democratico al Senato. I parlamentari conservatori stanno valutando l'uso della procedura di riconciliazione, uno strumento fiscale che consente l'approvazione di alcune misure di bilancio con la semplice maggioranza di 51 voti, eliminando di fatto il bisogno dei 60 voti necessari per superare il filibuster. Questa tattica rappresenta l'unico canale viabile per superare l'opposizione strutturale della minoranza progressista.

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La priorità assoluta e più controversa di questa campagna accelerata riguarda il massiccio aumento della spesa militare. Il Piano Repubblicano richiede un budget per la Difesa pari a 1,5 trilioni di dollari, una cifra che include inoltre 67 milioni di dollari destinati specificamente a finanziare le operazioni belliche in Iran. Questa richiesta ha innescato un immediato e violento rifiuto da parte dei Democratici, i quali hanno posto come condizione inderogabile che la stessa somma finanziaria venga allocata per coprire le esigenze nazionali e sociali degli Stati Uniti. Il braccio di ferro è in corso dall'estate scorsa e la data limite per raggiungere un accordo è fissata in modo rigido all'11 dicembre.

Conseguenze dello shutdown e il nodo della guerra in Iran

Se tra l'11 dicembre e la nuova composizione del Congresso non si raggiungerà un'intesa, gli Stati Uniti entreranno in uno shutdown completo, bloccando l'intera macchina amministrativa federale. Le conseguenze sarebbero drammatiche, soprattutto in un periodo come quello natalizio, quando i funzionari pubblici si ritroverebbero senza stipendio e il sistema dei trasporti aerei subirebbe gravi disagi. Sul fronte della politica estera, l'impopolarità del conflitto in Iran è diventata un dato di fatto ampiamente riconosciuto. Secondo un sondaggio condotto da Reuters e Ipsos, il 71% degli americani, inclusi ben la metà dei repubblicani, sostiene l'approvazione di una legge che ponga fine immediatamente ai combattimenti.

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Il Presidente Trump ha lanciato l'attacco militare in Iran senza la preventiva autorizzazione del Congresso, ignorando deliberatamente la risoluzione sui poteri di guerra che era stata approvata da entrambe le aule legislative. Con il passaggio del potere a una direzione progressista nel gennaio prossimo, le richieste per fermare le ostilità si moltiplicheranno drasticamente. Trump potrebbe tentare di respingere queste iniziative utilizzando il veto presidenziale, ma questa carta potrebbe essere scavalcata solo se i Democratici riuscissero a ottenere una maggioranza di due terzi in entrambe le Camere. Per questo motivo, i progressisti non intendono arrendersi e sono preparati a votare contro il presidente per inviare un segnale politico chiaro.

La battaglia per le nomine giudiziarie e il voto di Jon Husted

Oltre alla politica fiscale e bellica, l'agenda dell'amministrazione Trump dipende crucialmente dal processo di conferma dei giudici federali. Il Senato sarà chiamato a ratificare decine di nomine durante questo periodo di transizione. Attualmente, il Partito Repubblicano detiene una stretta maggioranza di 53 senatori, ma questa leadership è destinata a sgretolarsi a dicembre. Il mandato di Jon Husted, senatore dell'Ohio, sta per scadere e verrà sostituito dal democratico Sherrod Brown, vincitore delle elezioni suppletive. Questa perdita di un seggio ridurrà la maggioranza repubblicana a 52 voti, rendendo ogni singola astenizione o defezione inaccettabile durante le votazioni finali cruciali.

Il contesto politico si fa ancora più teso per le implicazioni di queste scelte. I Democratici promettono di vendicarsi delle politiche degli ultimi due anni attraverso approfondite indagini parlamentari, presentando una lettera al deputato Robert Garcia, indicato come futuro presidente della commissione di vigilanza del prossimo Congresso. Nella missiva, definiscono le azioni dell'amministrazione attuale come "minacce abusive e arbitrarie" mirate a interferire con il legittimo funzionamento del governo. Di conseguenza, i consiglieri e gli alleati di Trump stanno affiancando i propri team legali ai consulenti esterni, consapevoli che la pressione giudiziaria si abbatterà anche su di loro.

Nomine in casa bianca e il futuro della politica migratoria

Un altro fronte chiave riguarda il rimpasto del gabinetto di Trump. Finora il Presidente ha confermato tutti i suoi collaboratori, ma deve sbrigarsi a qualsiasi nuova nomina prima di gennaio. Dopo l'insediamento, farsi approvare dal Congresso nuovi fedelissimi sarà estremamente difficile, se non impossibile. La recente nomina di Stephen Millner a capo dello staff della Casa Bianca segna un netto segnale: nonostante le sconfitte elettorali nei midterm, Trump raddoppia la posta inserendo figure che incarnano perfettamente i principi Maga. Si tratta di un monito diretto ai Democratici, che hanno già annunciato l'intento di utilizzare i poteri di inchiesta per contrastare il suo operato.

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Donald Trump ha inoltre chiesto a JD Vance di concentrare le proprie energie sulla lotta alla corruzione e alla criminalità diffusa nelle città e negli Stati governati dai Democratici. Il Presidente ha attaccato apertamente gli Stati blu, citando specificamente il Minnesota, la California e l'Illinois come esempi di cattiva gestione. Rimane infine da chiarire come evolverà la politica sul muro al confine texano. Nonostante il riconoscimento post-elettorale che la sua attuale politica migratoria è stata "troppo dura", Trump conta sulla sua recente vittoria in tribunale per definire la prossima mossa, in un scenario dove il tempo a disposizione per qualsiasi azione concreta si sta esaurendo rapidamente.