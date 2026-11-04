Repubblicani e Democratici puntano alle elezioni presidenziali del 2028

Dopo il clamoroso insuccesso delle midterm, entrambe le forze politiche americane iniziano a elaborare strategie per le elezioni del 2028, chiudendo un'era politica.

Le elezioni intermedie statunitensi hanno concluso la presidenza di Donald Trump con un risultato netto, spingendo repubblicani e democratici a orientare immediatamente le loro strategie verso le elezioni presidenziali del 2028. Lo scrutinio si è svolto in un contesto di alta affluenza, sostenuta da un voto per corrispondenza massiccio, garantendo una regolarità pacifica e trasparente senza incidenti o contestazioni legali di rilievo.

Un verdetto popolare contro la politica Trump

Il risultato elettorale costituisce una condanna inequivocabile del bilancio di governo di Donald Trump, segnando la fine della sua influenza diretta. Gli elettori hanno bocciato con decisione le sue politiche e la sua figura personale, smentendo le previsioni di una deriva autoritaria o fascista che molti osservatori temevano. Anche le teorie su una tecno-dittatura gestita da oligarchi come Elon Musk si sono rivelate infondate, poiché le enormi risorse finanziarie investite non hanno saputo influenzare il comportamento di voto.

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La vittoria non rappresenta un plebiscito totale per il Partito Democratico, ma piuttosto una coalizione variegata contro l'atmosfera di corruzione percepita intorno al clan Trump e contro il carovita. Questa unità tattica si è rivelata fragile sui dettagli concreti, come dimostrato dal referendum sulla tassa patrimoniale in California, dove il governatore Newsom e la sinistra hanno prevalso contro le proposte progressive di abbattimento della fiscalità alta.

Strategia Democratica e crisi Repubblicana

I repubblicani devono ora elaborare il lutto per il loro capo, il cui declino potrebbe compromettere diverse carriere politiche dei suoi alleati designati. In campo democratico, il rischio maggiore è l'ebbrezza della vittoria, che potrebbe portare a uno spreco del momento favorevole. La destra populista proverà a addossare alla nuova maggioranza i problemi economici preesistenti, utilizzando il carovita come leva per guadagnare consensi nel prossimo biennio.

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La sinistra radicale del Partito Democratico, guidata da figure come i Democratic Socialists of America, promuove misure estreme come l'abolizione della polizia di frontiera. Queste proposte rischiano di alienare l'opinione pubblica moderata se non gestite con cautela. È fondamentale evitare di estrapolare cicli politici come tendenze definitive, poiché annunci di nuove ere spesso si rivelano prematuri e controproducenti.

Impatto internazionale e nuove generazioni

Per gli europei, la fine del trumpismo non implica il ritorno allo status quo globale precedente. Il Partito Democratico attuale non condivide più il globalismo atlantista di Clinton e Obama, mostrando invece una certa simpatia per il protezionismo. Le nuove generazioni di politici progressisti, con origini diverse come Alexandria Ocasio-Cortez o Mamdani, non hanno legami profondi con l'Europa e potrebbero adottare posizioni più distaccate rispetto al Vecchio continente.

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha già contribuito al calo di consensi repubblicani in alcune aree, ma la sua implementation pratica rimane incerta. I data center necessari per questa transizione tecnologica saranno costruiti in luoghi remoti o all'estero, lontano dalle promesse politiche. Gli investitori dovranno adattarsi a un nuovo scenario dove la paralisi decisionale non è più garantita da un Congresso diviso.