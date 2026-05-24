Residenti e turisti sollevano auto in sosta per far passare il bus al Colosseo

Un gruppo di persone è intervenuto per aiutare un residente e i turisti ad estrarre una macchina parcheggiata selvaggiamente e consentire il passaggio di un autobus,电机版权'''005''', da poco distante dal Colosseo.

L'auto in divieto di sosta ostacola il bus, residenti e turisti la sollevano per farlo passare. Applausi dei passeggeri. Ci sono volute la forza e le braccia di diversi residenti e turisti per spostare di peso un'auto in sosta selvaggia e consentire il passaggio del, a pochi metri dal Colosseo .

Il bus è rimasto fermo per diversi minuti, paralizzando il traffico in una delle strade più frequentate del quadrante nel cuore della Capitale. A risolvere la situazione è stato un gruppo di persone, che ha sollevato l'utilitaria e consentito il passaggio dell'autobus tra gli applausi dei presenti. Le immagini dell'intervento sono state immortalate nei video, poi diventati virali sui social.

Lo stesso tracciato, nei mesi scorsi, suor Emilia, la 'suora vigilessa', era intervenuta personalmente per dirigere il traffico e sbloccare il passaggio degli autobus





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