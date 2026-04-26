Resilia: Da Ostetrica a Imprenditrice per Supportare il Lutto Perinatale

La storia di Lizzi, ostetrica che ha trasformato il dolore personale in un progetto imprenditoriale per offrire supporto a chi vive il lutto perinatale e la perdita in gravidanza. Resilia, la sua startup, utilizza l'intelligenza artificiale e competenze cliniche per colmare un vuoto nel sistema sanitario.

Una storia profondamente personale e professionale si intreccia nel percorso di Lizzi, un'ostetrica laureata con lode che ha dovuto affrontare sfide significative sia nella vita privata che nel lavoro.

Costretta a trasferirsi in Svizzera a causa dei blocchi nei concorsi italiani, Lizzi si è trovata a vivere un paradosso doloroso: accompagnare le gioie della maternità altrui mentre affrontava le proprie perdite. La sua esperienza l'ha portata a confrontarsi con un sistema di supporto frammentato e inadeguato per il lutto perinatale e la perdita in gravidanza, spingendola a intraprendere un percorso imprenditoriale per colmare questa lacuna.

Dopo aver subito discriminazioni sul lavoro a causa della sua salute riproduttiva, Lizzi ha fondato Resilia, una startup femtech ed healthtech che offre supporto a 360 gradi a persone e coppie che vivono il lutto perinatale. La sua doppia prospettiva, quella dell'ostetrica e della paziente, le ha permesso di comprendere a fondo le esigenze di chi affronta queste esperienze traumatiche. Resilia si basa su competenze cliniche, imprenditoriali e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per garantire un accesso immediato al supporto.

L'obiettivo è fornire non solo assistenza emotiva, ma anche informazioni pratiche sui diritti lavorativi, le coperture assicurative e l'impatto sulla carriera, aspetti spesso trascurati. La storia di Lizzi è un esempio di resilienza e di come il dolore possa trasformarsi in un progetto concreto per aiutare gli altri. La sua esperienza nelle startup svizzere, con due exit prima dei trent'anni, le ha fornito le competenze necessarie per creare un'azienda innovativa e di successo.

Il suo percorso professionale nelle risorse umane le ha inoltre permesso di comprendere l'impatto della salute riproduttiva e del lutto sulle carriere e sulle dinamiche aziendali. Resilia rappresenta una risposta a un bisogno urgente e un passo avanti verso un sistema di supporto più completo e inclusivo per le persone e le coppie che affrontano la perdita in gravidanza e il lutto perinatale.

La startup si propone di superare le falle del sistema sanitario attuale, offrendo un servizio accessibile, personalizzato e basato su evidenze scientifiche. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale come primo punto di contatto permette di raggiungere un pubblico più ampio e di fornire un supporto immediato, mentre la possibilità di accedere a specialisti garantisce un'assistenza completa e qualificata.

Resilia non è solo un progetto imprenditoriale, ma una missione personale per Lizzi, che desidera offrire alle altre donne e coppie il supporto che lei stessa avrebbe voluto ricevere





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