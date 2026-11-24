Youssef Siher rompe il silenzio su Instagram un mese dopo l'arresto. La procure di Milano lo indaga per terrorismo insieme alla moglie. Dettagli sull'inchiesta e sulle accuse.

Youssef Siher ha interrotto il suo silenzio digitale dopo una lunga assenza, tornando a pubblicare un messaggio sulla sua piattaforma Instagram martedì 24 novembre. Il ricercatore e giornalista freelance di 30 anni ha utilizzato i suoi canali social per ringraziare pubblicamente chi gli ha mostrato sostegno e solidarietà nel periodo successivo al suo fermo avvenuto un mese prima. Con queste parole, l'attivista ha cercato di comunicare direttamente con il suo pubblico, ristabilendo un canale di comunicazione interrotto dalle autorità giudiziarie.

Le accuse della Procura di Milano

Al centro della vicenda vi è un'inchiesta aperta dalla Procura di Milano che vede Youssef Siher e sua moglie, Sagia Hammoud, come indagati. Le accuse formali includono istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Gli inquirenti hanno focalizzato la loro attenzione sugli appelli pubblicati sui canali social gestiti dal Movimento 17 Ottobre, organizzazione fondata dallo stesso Siher. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, i due coniugi avrebbero utilizzato queste pagine digitali per convocare manifestazioni non autorizzate contro il governo Meloni, fissate per il 23 ottobre.

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La vicenda dell'arresto e la scarcerazione

La sequenza degli eventi ha avuto un inizio drammatico nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, quando Youssef Siher è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'attivista, noto per la sua presenza tra i giovani palestinesi in Italia, è stato portato in custodia e successivamente detenuto nel carcere di San Vittore a Milano. Il 28 ottobre, la giudice per le indagini preliminari ha preso una decisione significativa, non convalidando il fermo disposto inizialmente. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione di Siher, ponendo fine alla sua detenzione preventiva immediata.

Resistenza e continuità della lotta

Nel post pubblicato martedì 24 novembre, Youssef Siher ha inserito una scritta bianca su sfondo nero con la frase "Resistenza fino alla liberazione". Il messaggio prosegue con un forte impegno politico, affermando che "La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro". Nel post compare anche un tag alla moglie Sagia Hammoud, sottolineando la vicinanza tra i due indagati nonostante le separate procedure legali. Questa comunicazione rappresenta un tentativo di definire la narrazione dell'evento come parte di una battaglia politica più ampia piuttosto che come una semplice questione penale.

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Impatto politico e stato attuale delle indagini

La decisione del giudice di non convalidare il fermo ha lasciato aperta l'inchiesta e ha generato significative polemiche nell'arena politica italiana. La scarcerazione ha mantenuto in vita le accuse a carico di Siher, che oggi rimane indagato a piede libero. La situazione rimane fluida, con le indagini della Procura di Milano che continuano a raccogliere elementi sulla gestione dei canali social e sulle intenzioni degli accusati. Il caso evidenzia le complesse intersezioni tra libertà di espressione, attività politica e sicurezza nazionale nel contesto contemporaneo.

Prospettive future e sviluppi legali

Con l'inchiesta ancora aperta, ogni successivo sviluppo legale potrebbe influenzare la posizione di Youssef Siher e della sua organizzazione. Il Movimento 17 Ottobre, sotto la lente della magistratura milanese, continuerà a essere monitorato per eventuali nuovi appelli o azioni considerate illegali. La comunità internazionale e i diritti civili seguiranno con attenzione l'evolversi della procedura, dato il precedente rappresentato dall'uso di accuse di terrorismo per attività legate a manifestazioni di protesta politica.