Responsabile del pestaggio condannato a 10 anni di reclusione ottiene giustizia riparativa

Il responsabile del pestaggio che ha causato la morte di Willy, un giovane di Colleferro, è stato condannato a 10 anni di reclusione ma ha ottenuto l'autorizzazione alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy accetta, Bianchi potrà incontrare i familiari; altrimenti, seguirà percorsi alternativi di supporto psicologico.

Il responsabile del pestaggio che ha causato la morte di Willy, un giovane di Colleferro, è stato condannato a 10 anni di reclusione ma ha ottenuto l'autorizzazione alla giustizia riparativa .

Se la famiglia di Willy accetta, Bianchi potrà incontrare i familiari; altrimenti, seguirà percorsi alternativi di supporto psicologico. Durante il processo, Bianchi ha dichiarato di essersi cambiato e di voler chiedere perdono.

Inoltre, è stata acquisita una nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che definisce Bianchi un detenuto socialmente pericoloso. La difesa ha contestato il documento, ma la Corte ne ha autorizzato l'utilizzo ai fini della valutazione della personalità dell'imputato





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