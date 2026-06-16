Restauro degli affreschi di Giotto nella Basilica di Santa Croce a Firenze: un capolavoro ritorna alla luce

Dopo quattro anni di restauro, gli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce a Firenze sono pronti per la riapertura. I lavori, curati dall'Opificio delle Pietre Dure, hanno riportato alla luce l'originale bellezza delle scene della vita di San Francesco, con un approccio moderno che integra le lacune rispettando l'opera.

Un restauro imponente durato quattro anni sta per restituire alla loro splendida originalità gli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi della Basilica di Santa Croce a Firenze .

I lavori, iniziati nel 2021, hanno coinvolto un team di restauratori dell'Opificio delle Pietre Dure, che ora stanno dando gli ultimi ritocchi in vista della riapertura ufficiale prevista per settembre 2025. Gli affreschi, realizzati dopo il 1317, adornano le pareti della cappella e raffigurano la vita di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Sono considerati uno dei capolavori assoluti di Giotto, maestro indiscusso della pittura gotica italiana. La storia di questi affreschi è affascinante e tormentata.

Per secoli rimasero nascosti sotto uno strato di calce, applicato forse per motivi di igiene o per adeguare la cappella a nuovi gusti estetici. Solo a metà dell'Ottocento iniziarono a essere riportati alla luce, ma il vero restauro scientifico avvenne tra il 1957 e il 1958. Quel precedente intervento, come spiega Stefano Filipponi, responsabile dell'Opera di Santa Croce, rimosse tutte le parti non originali, restaurando di fatto il dipinto di Giotto, ma nelle aree mancanti introdusse elementi di copertura neutri.

Questi oggi rendono alquanto difficile la lettura dell'opera nella sua interezza. Il nuovo restauro ha invece adottato un approccio diverso: invece di lasciare lacune neutre, si è deciso di integrare le parti mancanti con una tecnica di reintegrazione a tratteggio, che permette di rispettare l'originale pur distinguendo le zone restaurate.

Renata Pintus, responsabile del reparto di muratura dell'Opificio delle Pietre Dure, racconta l'emozione di lavorare a questo capolavoro: 'Forse l'emozione più grande è sentirsi un po' come se fossimo stati sull'impalcatura con Giotto… a ripercorrere le fasi creative della realizzazione di un capolavoro come questo'. Il risultato finale, secondo i restauratori, restituirà le scene nella loro interezza, comprensibili nell'intento originario di Giotto, ovvero quello di costruire 'macchine' tridimensionali di grande impatto per i suoi contemporanei.

Ancora oggi queste scene stupiscono per la loro capacità di rappresentare persone reali che vivono emozioni e le esprimono fisicamente. Un'arte estremamente diretta, narrativa e coinvolgente, che presto potrà essere ammirata dal pubblico nella sua rinnovata bellezza. La riapertura della Cappella Bardi è attesa con grande interesse da studiosi e appassionati di tutto il mondo, che potranno finalmente vedere gli affreschi di Giotto come non si vedevano da secoli





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