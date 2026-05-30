Restauro del Gigante di Cerne Abbas, il misterioso 'Uomo Scortese' alto 55 metri

Volontari al lavoro per ripristinare il celebre geoglifo inglese, minacciato dalla vegetazione. La figura, di epoca incerta e nota per il suo attributo maschile, è una delle attrazioni più fotografate della campagna britannica.

L' Uomo Scortese , alto 55 metri, è scolpito nella roccia calcarea. Tra le verdi colline del Dorset , nel sud-ovest dell' Inghilterra , si nasconde una delle attrazioni più insolite e affascinanti del Regno Unito.

Si tratta del Gigante di Cerne Abbas, una gigantesca figura umana scolpita nella collina che da secoli incuriosisce storici, archeologi e viaggiatori provenienti da tutto il mondo. In questi giorni alcuni volontari sono tornati al lavoro per restaurare il celebre geoglifo, approfittando delle temperature insolitamente elevate che stanno interessando la regione. L'intervento è necessario per preservare una delle immagini più iconiche della campagna inglese, minacciata dalla crescita della vegetazione che, con il passare degli anni, tende a nasconderne i contorni.

La figura, alta circa 55 metri, è scavata nel terreno calcareo e rappresenta un uomo nudo armato di una grande clava. Secondo le ricerche più recenti, potrebbe risalire all'epoca sassone, tra il 700 e il 1110 dopo Cristo, anche se la sua origine continua ad alimentare dibattiti e teorie. Il Gigante di Cerne Abbas è diventato famoso anche per un dettaglio che non passa inosservato ai visitatori: il suo pronunciato attributo maschile.

Una caratteristica che gli è valsa il soprannome scherzoso di Uomo Scortese tra gli abitanti della zona e che ha contribuito a renderlo una delle curiosità turistiche più fotografate d'Inghilterra. Il restauro viene effettuato mediamente ogni dieci anni e consiste nel ripristino del gesso bianco che forma il disegno, mantenendo così ben visibile il contrasto con il verde delle colline circostanti. Senza questi interventi periodici, il celebre geoglifo rischierebbe lentamente di scomparire.

Per chi desidera esplorare un'Inghilterra diversa dai classici itinerari di Londra, Stonehenge o Oxford, Cerne Abbas rappresenta una tappa originale e sorprendente. Un luogo dove storia, folklore e paesaggi rurali si fondono in un'esperienza unica, capace di raccontare uno dei misteri più affascinanti della campagna britannica





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