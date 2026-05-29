Restituzione del 'Bambino di Chani': una mummia Inca torna alla comunità indigena dopo 120 anni

La mummia di un bambino dell'epoca Inca, trovata congelata nel 1905 su una montagna in Argentina, è stata restituita alla comunità indigena Kolla dopo circa 120 anni di permanenza in un museo di Buenos Aires. La cerimonia di restituzione è stata celebrata con cerimonie e rituali, e le autorità universitarie si sono scusate per il ritardo nella restituzione.

Le persone hanno partecipato a una cerimonia di restituzione del cosiddetto 'Bambino di Chani', una mummia di bambino dell'epoca Inca trovata congelata nel 1905 a quasi 5.900 metri di altezza su una montagna, dopo essere stata restituita a una comunità indigena locale dopo circa 120 anni di permanenza in un museo di Buenos Aires, nella provincia di Jujuy, in Argentina, il 28 maggio 2026.

La mummia del 'Bambino di Chani', un riferimento alla montagna nella provincia di Jujuy dove fu trovato casualmente da membri dell'esercito e da alpinisti - a quasi 5.900 metri sul livello del mare - aveva tra i 5 e i 7 anni quando fu sacrificato come parte di un rituale sacro Inca noto come 'capacocha'. Dal momento del ritrovamento, i resti del bambino sono stati conservati nel Museo Etnografico Juan B. Ambrosetti, gestito dall'Università di Buenos Aires (UBA).

Per decenni, le comunità indigene della regione Puna, nel nord dell'Argentina, hanno chiesto la restituzione della mummia. La mummia è stata trasportata giovedì dal museo nel vivace centro di Buenos Aires alla città di El Moreno, nella provincia di Jujuy, dove la comunità indigena Kolla ha festeggiato con cerimonie e rituali.

'Questo bambino ha molto da dirci sulla nostra identità', ha detto alla Reuters Clemente Flores, un leader dei Kolla. 'È un essere amato, un nostro nonno che si è addormentato per mostrarci la storia della nostra cultura e dei nostri modi di vita, alcuni dei quali durano ancora'. Durante la restituzione ufficiale al museo, mercoledì, le autorità universitarie si sono scusate con la comunità Kolla per il ritardo.

'Non tutto è all'insegna della scienza', ha dichiarato Ricardo Manetti, preside della Facoltà di Filosofia e Lettere dell'UBA





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