Le istituzioni mondiali stanno valutando severi limiti all'uso degli occhiali intelligenti per proteggere la privacy, con divieti in tribunali, luoghi di lavoro e spazi pubblici a causa di rischi di registrazione covert.

Governi, tribunali, autorità di regolamentazione e numerose altre istituzioni in tutto il mondo stanno intensificando l'attenzione e valutando con maggiore severità l'introduzione di nuove restrizioni o la revisione approfondita delle norme vigenti che governano l'uso e la vendita degli occhiali intelligenti.

Questa ondata di cautela è direttamente collegata alle crescenti preoccupazioni riguardanti la potenziale capacità di questi dispositivi, resi enormemente popolari dalle recenti innovazioni di Meta nei modelli Ray-Ban, di essere utilizzati per scattare fotografie, registrare video o captare audio in modo subdolo e senza il consenso esplicito delle persone presenti nell'ambiente circostante. La rapida diffusione di questa tecnologia indossabile ha sollevato interrogativi fondamentali sul rispetto della privacy individuale e sulla sicurezza collettiva, portando diversi attori istituzionali a prendere posizioni fermamente restrittive per proteggere i diritti fondamentali dei cittadini e garantire un equilibrio adeguato tra progresso tecnologico e tutela della riservatezza.

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Restrizioni in Europa sugli occhiali intelligenti

In Europa, le autorità hanno dimostrato una particolare propensione all'intervento normativo. I regolatori della privacy hanno già espresso critiche pubbliche, e l'Autorità Europea della Protezione dei Dati ha commissioned un report specifico per analizzare la social acceptability di questi dispositivi.

Inoltre, gruppi per i diritti digitali in Germania e nei Paesi Bassi hanno presentato denunce penali e azioni legali per bloccare le vendite, sostenendo che gli occhiali intelligenti violano le leggi sulla protezione dei dati e rappresentano un rischio sia per gli utenti che per gli astanti. A Parigi, i procuratori hanno avviato un'indagine penale dopo aver ricevuto segnalazioni relative a casi di molestie sessuali legate alla diffusione di un trend sui social media, in cui gli utenti filmano donne per strada senza il loro consenso.

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Anche il sistema giudiziario inglese e gallese ha imposto divieti d'uso nelle aule di tribunale, mentre i cinema del Regno Unito stanno introducendo politiche simili per prevenire registrazioni illecite durante le proiezioni cinematografiche. Oltrepassando i confini europei, le misure si sono estese globalmente con impatti concreti sulla vita quotidiana e lavorativa.

Divieti nei luoghi di lavoro e nei tribunali

Nel Regno Unito, il governo federale ha annunciato l'intenzione di esaminare un possibile divieto dell'uso di occhiali intelligenti dotati di fotocamera nei luoghi di lavoro governativi, affidando alla Commissione per la Funzione Pubblica il compito di fornire raccomandazioni dettagliate su eventuali eccezioni necessarie. Negli Stati Uniti, il Sistema Giudiziario Unificato di New York ha bandito completamente l'accesso di questi dispositivi, inclusi occhiali da vista e non, in tutte le proprie strutture giudiziarie, richiedendo agli ospiti di consegnarli per la custodia sicura.

Infine, in Corea del Sud, le autorità hanno irrigidito i controlli negli istituti scolastici dopo scandali di cheating tramite telecamine nascoste, ispezionando fisicamente gli occhiali degli studenti durante gli esami nazionali per assicurare la conformità alle norme di integrità accademica.