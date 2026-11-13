Retate ICE in Kansas: Dodge City chiede chiarezza dopo il voto

Dopo le retate ICE nel sud-ovest del Kansas, gli elettori hanno premiato il democratico Adam Hamilton. I residenti chiedono ora chiarezza alle autorità federali e locali.

Dodge City, nel sud-ovest del Kansas, è al centro di una vicenda che unisce operazioni federali sull'immigrazione e un voto politico storico. Alla fine di settembre gli agenti dell'U.S. Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia ICE, hanno condotto un'operazione nella zona, con 104 persone detenute secondo le informazioni fornite dal procuratore federale locale. Il 3 novembre, giorno delle elezioni, gli elettori della regione hanno risposto con il voto.

Il Kansas ha eletto per la prima volta da quasi un secolo un senatore democratico al Senato degli Stati Uniti. Adam Hamilton ha sconfitto il senatore repubblicano uscente Roger Marshall. Nelle tre contee più colpite dalle retate, Hamilton ha ottenuto in media più di 20 punti in più rispetto alla quota di voti del presidente repubblicano Donald Trump nel 2024, secondo i risultati compilati da Reuters e USA Today.

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Come si sono svolte le retate ICE nel Kansas

Le retate ICE hanno colpito soprattutto le comunità ispaniche di Dodge City, Garden City e Liberal, aree dominate da impianti di lavorazione della carne con una forza lavoro composta in gran parte da immigrati. L'operazione ha avuto effetti diretti sulle attività economiche della cosiddetta Golden Triangle of Beef, la zona produttiva di carne bovina della regione.

Carlos Rivera lavorava allo stabilimento della National Beef il 22 settembre, quando ha sentito dai camionisti che agenti dell'ICE erano stati avvistati in città. Durante il cambio turno successivo, alcuni dipendenti in uscita sono stati fermati dagli agenti che attendevano sulla strada davanti allo stabilimento. Secondo Rivera, altri lavoratori sono tornati di corsa all'interno, e molti hanno trascorso ore nella mensa finché gli agenti non se ne sono andati.

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Nei giorni successivi i centralini dell'azienda sono rimasti intasati dalle chiamate dei lavoratori che comunicavano la loro assenza, ha riferito Rivera. Anche le associazioni regionali di allevatori e produttori di bestiame hanno segnalato interruzioni della forza lavoro in allevamenti, caseifici e impianti di trasformazione della carne, con perdite nell'ordine di milioni di dollari.

Le posizioni di amministratori e comunità locali

La residente Amy Soberanes, imprenditrice venticinquenne di origine messicano-americana, ha chiesto alla commissione comunale di Dodge City risposte concrete. Davanti ai cinque commissari, ha dichiarato che la comunità cerca rassicurazioni e indicazioni su come muoversi. Nella riunione di quella sera non sono arrivate molte risposte.

Il commissario comunale Rick Sowers ha raccontato di aver visto, durante una passeggiata mattutina, veicoli con luci lampeggianti davanti a una casa vicina e agenti mascherati che bussavano alle porte. Sowers ha definito questa misura non appropriata per un caso legato a documenti di immigrazione, e ha spiegato che la mancanza di comunicazione da parte del governo federale lo ha messo in una posizione difficile. Ha esposto questo punto nella riunione del 5 ottobre.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna, DHS, ha dichiarato a Reuters che l'ICE aveva informato le agenzie locali collaborative prima dell'operazione nel sud-ovest del Kansas, senza però precisare quali fossero. Nick Hernandez, primo city manager ispanico di Dodge City, ha affermato che i funzionari cittadini hanno appreso dell'operazione dai social media e hanno quindi iniziato a contattare legislatori statali e federali per ottenere informazioni. Anche la Casa Bianca ha difeso la linea del governo: la portavoce Lauren Bis ha sostenuto che la politica migratoria di Trump ha garantito il confine più sicuro della storia.

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Conseguenze politiche e prossimi passi sull'immigrazione

Il voto di novembre è stato letto come un segnale netto contro la linea dura sull'immigrazione in uno degli stati più conservatori del Paese. Dopo la pesante sconfitta del partito alle elezioni di metà mandato, Trump ha inviato messaggi contrastanti sulla propria politica migratoria. In un'intervista a 60 Minutes ha detto che la sua campagna di deportazioni potrebbe essere stata troppo dura, ma poco dopo ha promosso Stephen Miller, architetto della strategia migratoria, a suo prossimo capo di gabinetto.

Per i residenti di Dodge City la questione resta concreta: chiedono di sapere perché l'area sia stata scelta come obiettivo e come la città reagirebbe in caso di nuova operazione. Dalla storia della città emerge del resto un legame profondo con il lavoro immigrato. Dodge City, nata come tappa per i pionieri diretti verso l'Ovest, è diventata negli anni Ottanta un centro di grandi impianti di carne, che hanno prima impiegato rifugiati vietnamiti e laotiani e poi migranti dal Messico e dall'America centrale. Oggi la città è al 67 per cento ispanica, secondo il censimento degli Stati Uniti.