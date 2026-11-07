Rete di calcolo fisico innovativa riduce consumo energetico con Blasi

Blasi presenta una rete fisica che sfrutta la conduttanza differenziale negativa per calcoli efficienti, riducendo i costi energetici dei centri dati e dell'IA.

I centri dati globali stanno affrontando una crisi di scala critica, dove il bisogno di processori più potenti e la crescente dimensione delle infrastrutture si traducono direttamente in un aumento esplosivo dei costi operativi. Fino a questo momento, l'industria ha cercato di migliorare l'efficienza principalmente perfezionando algoritmi e componenti hardware esistenti, trascurando però i limiti fondamentali imposti dalle leggi fisiche che governano l'elaborazione dell'informazione.

Novità nel calcolo fisico con Blasi

Paolo Blasi, fisico che opera presso la rete di collegi universitari di merito, ha proposto un cambiamento radicale di paradigma durante la sua partecipazione a Palma di Maiorca. La sua tesi sostiene che ogni calcolo avviene all'interno di un oggetto fisico che trasporta carica elettrica, scambia energia e produce inevitabilmente calore, quindi il consumo energetico dovrebbe essere il fattore primario che orienta la progettazione di un sistema fin dalle prime fasi, anziché essere una metrica misurata a operazione conclusa.

Also read News Rose Totti: Riavvicinamento Chanel Noemi, Ilary Blasi contraria

Meccanismo della nuova rete di calcolo

La tecnologia sviluppata prevede strutture materiali che elaborano informazioni sfruttando direttamente il flusso di carica e di energia, eliminando la separazione tradizionale tra storage e processamento. La rete è costituita da piccoli contatti metallici, definiti terminali, uniti da canali in cui scorrono particelle, energia e calore, creando un sistema auto-organizzante. Il dato in ingresso si imposta fissando la tensione o la temperatura, poi il sistema si assesta da solo fino a raggiungere uno stato di equilibrio, e la risposta si legge direttamente sugli altri terminali.

Conduttanza differenziale e innovazione

Il risultato principale della ricerca di Blasi riguarda la dimostrazione che è sufficiente una singola proprietà fisica, tecnicamente nota come conduttanza differenziale negativa, per rendere queste reti capaci di approssimare con la precisione desiderata qualsiasi funzione. Questo fenomeno implica che, oltre una certa soglia, la corrente può diminuire anziché aumentare al crescere della tensione applicata, permettendo alla rete di gestire relazioni logiche complesse tra ingressi e uscite che i sistemi lineari non possono riprodurre, come la porta logica XOR. Il cervello umano, che disperde continuamente energia, elabora informazioni con un'efficienza ineguagliata dai computer tradizionali, insegnando che una struttura materiale può calcolare attraverso il suo modo di assestarsi, fluttuare e scambiare energia.

Advertisement

Impatto sull'IA e sui costi energetici

Le reti sono state testate con successo su compiti classici dell'apprendimento automatico, come il riconoscimento delle cifre scritte a mano, confermando la loro capacità di elaborare dati complessi. Una volta individuato il meccanismo che permette alla rete di calcolare, il passo successivo consiste nel stabilire quanta energia serva, come minimo, per farla funzionare, misurando il calore disperso e le fluttuazioni del sistema insieme alla precisione del risultato. Conoscere questo consumo minimo permetterebbe di progettare piattaforme reali che spendono meno energia mantenendo alte le prestazioni, un fattore cruciale per rendere l'intelligenza artificiale accessibile a più attori della società e non solo a chi può sostenere costi elevati.

Prospettive future e ricerca quantistica

Paolo Blasi continua la sua attività nel campo dei sistemi quantistici aperti, studiando come particelle, energia e informazione passano da questi sistemi all'ambiente circostante, con applicazioni che vanno dalla ricerca fondamentale al miglioramento dei dispositivi tecnologici. A Palma di Maiorca, dove è arrivato da un anno, lavora in particolare alle relazioni di incertezza termodinamiche, applicando un principio simile al principio di indeterminazione di Heisenberg alle correnti di carica e di calore. L'obiettivo di lungo periodo è comprendere come la termodinamica possa emergere dalle leggi della meccanica quantistica, pur mantenendo un focus su risultati con possibili ricadute tecnologiche immediate, come un dispositivo sviluppato con colleghi in Svizzera e in Austria che sfrutta il principio di esclusione di Pauli. Sebbene il legame con il calcolo quantistico sia attualmente indiretto, poiché le reti eseguono una computazione classica, in futuro potrebbero ricevere particelle quantisticamente correlate, aprendo nuove frontiere per il computing universale.