Indagine della Procura di Venezia sul gruppo Telegram 'Suine Polesane'. Un 26enne rischia il carcere per revenge porn e detenzione di materiale pedopornografico. Dettagli sullecita e le vittime.

La Procura di Venezia ha intensificato le indagini su un caso di revenge porn e detenzione di materiale pedopornografico che ha coinvolto un gruppo Telegram chiamato " Suine Polesane". L'inchiesta, coordinata dai carabinieri e dalla polizia postale, ha portato alla luce una rete di condivisione illecita di immagini intime, ottenute spesso attraverso la compromissione della sicurezza dei dispositivi personali delle vittime. L'imputato principale è un giovane di 26 anni residente nel Polesine, che si trova ad affrontare accusi gravissimi riguardanti la divulgazione non consensuale di materiale sessuale e la detenzione di contenuti pedopornografici. L'udienza preliminare è fissata per il 17 dicembre prossimo, mentre le indagini continuano a svelare le modalità con cui il materiale veniva raccolto e distribuito.

Dettagli del Caso e Accuse Specifiche

Il giovane di 26 anni rischia il processo per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici e telematici. Gli episodi contestati dalla magistratura sono quattro e si sono svolti tra luglio e novembre 2024. Le immagini in questione sono state fatte circolare attraverso conversazioni private e, soprattutto, all'interno di gruppi Telegram, tra i quali spicca quello denominato "Suine Polesane". La procura di Venezia ha incluso anche l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico con recidiva infraquinquennale, poiché sul cellulare dell'imputato sono state trovate 34 immagini pornografiche di minorenni. Questa seconda accusa pesa significativamente sulla posizione dell'indagato, evidenziando una condotta che ha oltrepassato i confini del revenge porn tra adulti per coinvolgere vittime vulnerabili.

Also read «Ti controlla, ti isola, ti colpisce»: i reati spia, come individuarli per contrastare la violenza contro le donne

La dinamica specifica del caso che ha scatenato l'inchiesta prevede uno scambio iniziale di consenso che è stato successivamente violato. La vittima, una donna di circa trent'anni, e l'imputato si erano precedentemente scambiati immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. L'imputato, pagando una somma, aveva ottenuto con il consenso della donna fotografie e video che la ritraevano in atteggiamenti intimi. Tuttavia, non era mai stato dato il consenso per divulgare tali materiale a terzi. Nonostante questa limitazione, il 26enne avrebbe condiviso il materiale con altre persone, arrivando persino a renderla riconoscibile poiché aveva aggiunto il suo nome ai file condivisi. Questa azione ha trasformato una scambio privato in una forma di umiliazione pubblica e di sfruttamento digitale.

La Rete di Raccolta Dati tramite Riparazioni

Le indagini hanno rivelato un metodo sofisticato e raccapricciante per acquisire il materiale illecito, diverso dal classico hackeraggio. Come decine di ragazze si fossero ritrovate le loro foto intime su questo gruppo Telegram dopo aver portato il loro smartphone rotto in un negozio di riparazioni è diventato il punto centrale della ricostruzione. La chat conteneva centinaia di immagini di donne inconsapevoli, seguite da commenti volgari e sessisti. Si tratta di una replica di quanto accaduto con "Mia moglie", il gruppo Facebook in cui i mariti postavano le foto delle mogli, quasi sempre a loro insaputa, per aizzare le voglie degli altri utenti. In questo caso, però, la natura della violazione era ancora più intrusiva.

Advertisement

Nella chat Telegram finivano delle foto prelevate direttamente dalle gallerie personali di cellulari e computer delle donne. Si trattava di foto private, che non avrebbero mai condiviso con altri, e che non erano state rubate tramite hackeraggio ma con un altro metodo, scoperto dagli investigatori proprio dai racconti delle ragazze. L'elemento in comune tra molte delle vittime era l'essersi rivolte allo stesso tecnico informatico per la riparazione di telefoni o computer. Secondo gli investigatori, è stato proprio durante quegli interventi di riparazione che i "tecnici" avrebbero trovato e rubato quelle immagini, per poi passarle all'amministratore del gruppo Telegram. Questa modalità sfrutta la fiducia riposta nei professionisti che lavorano sui dispositivi personali, trasformando un servizio necessario in un'opportunità per il crimine digitale.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

Le vittime erano decine e provenivano da diversi strati sociali, includendo imprenditrici, studentesse, professioniste e casalinghe. La varietà delle profili delle donne colpite sottolinea come il pericolo di questi reati digitali non conosca barriere di età o status sociale. I reati in ballo sono parecchi, dall'accesso abusivo a sistema informatico al trattamento illecito di dati personali, fino alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone ritratte, il cosiddetto "revenge porn". La vicenda ha sollevato un forte allarme nella comunità online e tra le associazioni che si battono per la sicurezza digitale delle donne, evidenziando la necessità di maggiore protezione dei dati durante le operazioni di manutenzione dei dispositivi elettronici.

L'udienza preliminare del 17 dicembre prossimo rappresenterà un momento cruciale per determinare l'iter processuale e le eventuali misure cautelari. La Procura di Venezia ha sottolineato l'importanza di portare alla luce queste reti criminali, che operano all'ombra della tecnologia. Le indagini stanno inoltre verificando se ci siano altri tecnici o amministratori di gruppi coinvolti nella catena di distribuzione del materiale. La collaborazione con le vittime è stata fondamentale per ricostruire la cronologia degli eventi e identificare i canali utilizzati per la condivisione. La magistratura intende garantire che questi atti vengano giudicati con la massima severità, considerando l'impatto psicologico e sociale devastante che la diffusione non consensuale di immagini intime ha sulle vittime coinvolte.