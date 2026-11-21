La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del ricorso di Giovanni Camassa alla Corte d'appello di Catanzaro, aprendo la strada a un riesame delle prove genetiche nel caso della morte di Angela Petrachi.

La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del procedimento per la revisione del caso riguardante la morte di Angela Petrachi, avvenuta nel 2002 nel territorio di Melendugno. Questa decisione giudiziale segna un punto cruciale nella vicenda che ha visto la condanna all'ergastolo di Giovanni Camassa, confermando la necessità di un nuovo esame approfondito delle evidenze processuali da parte di un collegio diverso.

La decisione dei giudici di legittimità

Gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa di Giovanni Camassa, annullando con rinvio la sentenza emessa il 11 marzo scorso dalla Corte d'appello di Catanzaro. Il precedente provvedimento aveva respinto l'istanza di revisione avanzata dall'imputato, mantenendo inalterata la condanna definitiva all'ergastolo irrogata nel 2012. La nuova ordinazione della Corte Suprema dispone che gli atti tornino a una diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro per essere riesaminati, assicurando imparzialità nel nuovo iter valutativo.

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Le nuove prove genetiche in discussione

La richiesta di revisione avanzata dall'avvocato Ladislao Massari, legale dell'agricoltore salentino, si fondava sull'emergere di nuove prove scientifiche negli ultimi anni. In particolare, la difesa ha puntato su una nuova traccia genetica che potrebbe influenzare la ricostruzione dei fatti relativi al ritrovamento del corpo nel boschetto. Tali elementi rappresentano un punto di svolta potenziale, poiché offrono la possibilità di reinterpretare le dinamiche del delitto con strumenti tecnici avanzati non disponibili o non considerati durante il processo originario.

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La posizione della difesa e dell'imputato

Giovanni Camassa, 59 anni, agricoltore residente nella zona del Salento, si è sempre proclamato innocente delle accuse di sevizie e omicidio. La sua strategia difensiva ha cercato di smontare il quadro accusatorio attraverso l'accesso a nuove perizie e l'analisi critica delle prove esistenti. L'avvocato Massari ha sostenuto che le circostanze processuali richiedono una revisione completa, alla luce delle nuove scoperte scientifiche che gettano ombra sulla certezza dei precedenti verdetti, specialmente dopo il cambio di orientamento della Corte d'assise d'appello di Lecce.

Impatto sulle vittime e prossimi passaggi

La riapertura del capitolo processuale apre scenari incerti per la famiglia della vittima e per la giustizia italiana in generale. La Corte d'assise d'appello di Lecce aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado, infliggendo la pena massima nel 2012, ma la decisione di rinvio della Cassazione ha creato una nuova fase dinamica. I prossimi passi prevederanno l'esame delle nuove evidenze genetiche da parte del nuovo collegio di Catanzaro, stabilendo se vi siano i presupposti per una riabilitazione o per il mantenimento della condanna.