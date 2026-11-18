Avvocato Marinella Cozzolinol chiarisce i tempi della revisione per il caso Chiara Garlasco. Distacco dalle pressioni mediatiche e focus sulla strategia processuale.

La difesa di Alberto Stasi, guidata dall'avvocato Marinella Cozzolinol, ha fornito indicazioni essenziali sulla strategia legale riguardante la richiesta di revisione del processo per l'omicidio di Chiara Garlasco. La giurista ha sottolineato la necessità di procedere con metodo rigoroso, rifiutando di subire le pressioni dettate dalla cronaca giornaliera o dai social media. Per Cozzolinol, la priorità assoluta rimane il rispetto della memoria della vittima e l'efficacia del lavoro forense svolto nei mesi di maggio e settembre scorsi.

Cronologia e strategie processuali

Marinella Cozzolinol ha esplicitamente smentito la volontà di effettuare ricorsi improvvisati o di redigere atti legali influenzati dall'onda mediatica del momento. L'obiettivo principale della squadra difensiva è garantire che ogni passaggio procedurale sia eseguito con la massima precisione tecnica, nel pieno rispetto delle tempistiche imposte dall'autorità giudiziaria. Le recenti udienze di discussione hanno permesso di delineare un percorso chiaro, svincolato dalle attese superficiali che spesso caratterizzano la copertura giornalistica di casi di alta complessità.

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La difesa non intende creare alcun tipo di countdown simbolico relativo al deposito della memoria difensiva. Secondo quanto dichiarato dall'avvocato, la revisione verrà presentata esclusivamente quando si saranno raccolte tutte le certezze necessarie da un punto di vista sia fattuale che strategico. Questa decisione mira a garantire che l'intervento in Tribunale abbia il massimo impatto possibile, evitando rischi inutili legati a prematurità o mancanza di approfondimento documentale.

Distanza dai provocatori e dinamiche investigative

Marinella Cozzolinol ha rivolto un invito diretto al pubblico e alla stampa a non lasciarsi condizionare da dichiarazioni provocatorie o da tentativi di anticipare gli eventi giudiziari. L'avvocato ha ribadito la propria intenzione di attendere la presentazione ufficiale della memoria per leggerne il contenuto, comprenderne le implicazioni giuridiche ed eventualmente formulare un giudizio informato successivamente. Tale approccio mira a preservare l'integrità del procedimento e a garantire che ogni valutazione sia basata esclusivamente su elementi concreti e verificati.

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Il giornalista Luca Fazzo ha analizzato la posizione della Procura di Milano, rilevando come l'ente accusatore abbia prestato grande attenzione all'emergere di elementi nuovi e alla caduta di prove precedenti. Fazzo ha evidenziato come questa dinamica possa far pensare a una specifica strategia difensiva, anche se l'avvocato Cozzolinol ha precisato che non vi è alcuna intenzione di costruire narrative fantasiose. La difesa mantiene una posizione ferma basata sull'interpretazione rigorosa dei fatti e delle evidenze raccolte durante le indagini.

Rapporto con altre difese e nuovi procedimenti

La situazione processuale si è fatta più complessa a causa dell'inizio parallelo di un nuovo procedimento a carico di un altro soggetto, Andrea Sempio. L'avvocato Marinella Cozzolinol ha chiarito che non vi sono preclusioni giuridiche alla prosecuzione delle indagini per questo nuovo caso, poiché coinvolge un imputato diverso e non vi sono sovrapposizioni dirette che impediscono l'azione della magistratura. Questo scenario richiede una gestione attenta delle risorse difensive e una chiara separazione dei ruoli tra le varie parti coinvolte.

Antonio De Rensis, collega di Cozzolinol, ha elogiato le parole della collega, definendole un passo avanti nel ritorno alla dignità del percorso giudiziario e alla tragedia vissuta dalle famiglie coinvolte. De Rensis ha contestato duramente le dichiarazioni di altri investigatori o analisti, come Milo Infante, definendo la loro condotta un'incomprensione grave della realtà dei fatti. Per il legale, la difesa di Stasi non avrà alcun ruolo nel processo a carico di Sempio, e viceversa, una volta fissata l'udienza preliminare.

Prospettive future e prossimi steps

La difesa ha sottolineato come la memoria depositata non contenga consulenze tecniche della parte difensiva di Stasi, poiché è stata la Procura a richiedere tale approfondimento. Questo elemento evidenzia come l'indagine si stia spostando verso nuovi interrogativi e nuove forme di prova. L'analisi delle intercettazioni e dei profili criminologici rimane un punto focale, ma la difesa ha chiarito di non aver effettuato profilazioni personali dei soggetti coinvolti, limitandosi a interpretare le registrazioni disponibili.

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I prossimi passi previsti nel processo includeranno l'ascolto di nuovi testimoni e la valutazione delle richieste di rinvio a giudizio per i nuovi imputati. La famiglia di Chiara Garlasco continua a seguire con attenzione ogni sviluppo, auspicando che la giustizia possa finalmente fare luce su tutti gli aspetti rimasti in ombra. La speranza è che la revisione, quando sarà depositata, possa fornire risposte chiare e definitive, chiudendo un capitolo che ha segnato profondamente la comunità locale e l'opinione pubblica nazionale.