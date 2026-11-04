Revisione processo Garlasco: tempistiche e scenari per Alberto Stasi

Cosa succede alla revisione del caso Garlasco. Tempistiche, tre possibili esiti e impatto sul verdetto di Alberto Stasi dopo il deposito dell'istanza.

Il destino giuridico di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è nuovamente al centro dell'attenzione mediatica e legale. L'avvicinarsi della decisione sulla richiesta di revisione del processo ha riaperto il dibattito pubblico sulle dinamiche processuali e sui tempi tecnici necessari per una nuova valutazione.

Cronologia e scadenze procedurali

L'attesa si concentra sul deposito formale dell'istanza presso la Corte d'appello di Brescia, sede competente per questa specifica procedura. Le fonti legali ipotizzano che tale atto possa essere consegnato entro metà novembre, innescando un countdown preciso per le successive udienze. Se questa ipotesi si concretizzasse, i giudici bresciani potrebbero pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda già nel giro di tre o quattro mesi.

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Questa tempistica non è casuale ma trova un precedente giurisprudenziale concreto nella vicenda della strage di Erba. In quel caso storico, l'istanza fu depositata a dicembre 2023 e la prima udienza davanti alla stessa Corte d'appello bresciana fu fissata per il primo marzo 2024. Questo parallelismo suggerisce che i magistrati potrebbero seguire un iter simile, garantendo una celerità procedurale in linea con la prassi consolidata per casi di particolare gravità e complessità probatoria.

Tre scenari possibili per l'ammissibilità

La fase iniziale del procedimento di revisione presenta tre strade distinte attraverso le quali la Corte d'appello può gestire la richiesta avanzata dalla difesa di Alberto Stasi. Il primo scenario prevede un rigetto immediato, senza nemmeno arrivare alla celebrazione di un'udienza pubblica. Questa opzione, sebbene meno comune, è stata già applicata in passato durante una precedente richiesta di revisione presentata dallo stesso imputato, dimostrando come la corte possa filtrare istanze prive di nuovi elementi significativi.

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Il secondo scenario, considerato più strutturato, prevede l'organizzazione di un'udienza dedicata esclusivamente alla discussione sull'ammissibilità della domanda. Questo modello, già seguito dalla Corte d'appello di Brescia per la revisione del processo sulla strage di Erba, permette alle parti di esporre le ragioni giuridiche della richiesta. I giudici valuteranno se gli argomenti presentati soddisfano i requisiti legali per aprire un nuovo esame del caso, distinguendo tra semplici riproposizioni di difese precedenti e veri e propri nuovi indizi.

Il terzo scenario, e forse il più rilevante per l'esito finale, si verifica qualora la Corte ritenga che esistano elementi sufficienti per procedere oltre. In tal caso, si aprirà una vera e propria fase di merito, con caratteristiche analoghe a quelle di un nuovo processo penale completo. Questa apertura permetterebbe alle parti di presentare liste di testimoni, chiedere l'acquisizione di nuove prove documentali e discutere approfonditamente gli elementi che, secondo la difesa, potrebbero mettere in discussione la condanna definitiva emessa in origine.

Intersezione con l'indagine su Andrea Sempio

La particolarità del caso Garlasco risiede nella natura degli elementi che la difesa intende portare davanti ai giudici bresciani. Le eventuali prove e gli accertamenti investigativi che potrebbero sostenere la richiesta di revisione sono infatti in larga parte gli stessi al centro dell'inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Quest'ultimo è il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per il quale i pm hanno recentemente chiesto il rinvio a giudizio.

Si tratta di due procedimenti distinti dal punto di vista formale, ma destinati a incrociarsi inevitabilmente sul piano degli elementi probatori. Quelli che a Pavia saranno valutati per la posizione di Sempio potrebbero assumere un peso decisivo anche nella valutazione della condanna di Stasi. Questa sovrapposizione crea un quadro complesso dove le verità emergenti in un'aula possono influenzare direttamente la percezione delle responsabilità nell'altra, rendendo cruciale il coordinamento tra le diverse autorità giudicanti.

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Prospettive future e impugnazioni

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento di revisione entrerà nel vivo della sua fase sostanziale. La Corte d'appello celebrerà il giudizio di merito e, al termine dei lavori, potrà confermare la condanna originaria oppure assolvere completamente Alberto Stasi. Questa decisione rappresenterà un momento cruciale per la giustizia italiana e per le famiglie coinvolte nel dramma di Garlasco.

Anche la sentenza emessa in sede di revisione non sarà definitiva in senso assoluto, poiché potrà essere impugnata dalle parti attraverso i successivi gradi di giudizio. Il percorso prevederà ulteriori verifiche davanti alla Corte d'appello e, in ultima istanza, in Cassazione. Questo meccanismo garantisce il diritto di difesa fino all'ultima soglia possibile, assicurando che ogni aspetto legale venga esaminato con la massima attenzione prima che il caso possa considerarsi chiuso definitivamente.