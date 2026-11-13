Revisione processo Taffi Pamio: assoluzione per Monica Bussetto a Trento

La Corte d'Appello di Trento riapre il caso dell'omicidio di Lida Taffi Pamio nel 2012. Nuove prove su DNA e collana portano alla revisione della condanna di Monica Bussetto.

La Corte d'Appello di Trento ha accolto oggi, 13 novembre, la seconda istanza di revisione del processo riguardante l'omicidio di Lida Taffi Pamio, portando di fatto all'assoluzione di Monica Bussetto. La donna era stata condannata per l'uccisione della vicina di casa, trovata senza vita nell'abitazione di Mestre nel dicembre del 2012, ma nuove indagini hanno smontato le prove decisive contro di lei.

Nuove prove sciolgono il nodo DNA e collana

La decisione si basa su una nuova prova acquisita dal giornalista Massimiliano Andreetta de Iene, che ha dimostrato come la catenina sequestrata a Monica Bussetto abbia dimensioni e fattezze completamente diverse da quelle possedute dalla vittima prima della morte. Questa scoperta ha reso superflua la discussione sulla seconda causa di revisione legata alla violazione della catena di custodia del reperto, che oggi appare contaminato.

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Le indagini hanno rilevato una discrepanza fondamentale nelle misurazioni. Gli inquirenti della squadra mobile avevano stimato la lunghezza della collana basandosi su una fotografia in cui il gioiello risultava parzialmente coperto da un maglione. La collana rinvenuta nell'abitazione di Monica misurava 58 centimetri, mentre quella appartenuta alla signora Pamio sarebbe stata significativamente più lunga, tra i 68 e i 74 centimetri.

La confessione di Susanna Milly Lazzarini

Il caso era rimasto aperto e controverso per anni, soprattutto dopo che tre anni dalla condanna di Bussetto venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. L'autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò successivamente di aver ucciso anche Lida Taffi Pamio, gettando ulteriore luce sulle inefficienze delle indagini iniziali.

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Massimiliano Andreetta aveva messo in discussione la sentenza originale grazie al suo lavoro, individuando un errore critico nelle indagini. La sua indagine ha portato a far esaminare la collana da tre periti diversi incaricati dal programma televisivo, ottenendo una misurazione più precisa e inequivocabile rispetto alle stime originali degli investigatori.

Contaminazione del reperto e errori forensi

Oltre alla discrepanza fisica della collana, uno studio della genetista forense Lucia Bartoloni ha evidenziato come i protocolli di sanificazione non siano stati seguiti correttamente. La perita spiega che il DNA rinvenuto sulla catenina sarebbe il risultato di una contaminazione incrociata con altri reperti esaminati nello stesso giorno.

In particolare, erano stati analizzati anche i coltelli macchiati di sangue appartenuti all'assassino, Susanna Milly Lazzarini. L'assenza di rigorosi protocolli di pulizia avrebbe consentito la mescolanza dei campioni biologici, invalidando le prove decisive che avevano portato alla condanna iniziale di Monica Bussetto, la cui innocence è stata ora riconosciuta dalla giustizia italiana.