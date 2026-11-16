Revolut commissariata: il tribunale parla di riciclaggio con aggravante mafiosa

Il tribunale ha disposto il commissariamento di Revolut per grave irregolarità. L'entità è indagata per riciclaggio con aggravante mafiosa, segnando un passaggio cruciale.

Il tribunale ha disposto il commissariamento di Revolut, sancendo un intervento normativo di peso per la celebre istituzione finanziaria. La decisione giunge in seguito all'orientamento emerso da una valutazione legale che ha qualificato le presunte condotte come " Riciclaggio con aggravante mafiosa". Questo sviluppo rappresenta un punto di svolta significativo nella storia regolatoria del settore fintech italiano ed europeo.

La decisione del tribunale e le motivazioni legali

L'autorità giudiziaria ha ritenuto necessario intervenire direttamente sulla gestione dell'ente, nominando amministratori straordinari per garantire la continuità operativa e la conformità agli standard normativi vigenti. La qualificazione del reato come riciclaggio aggravato indica la gravità delle indagini condotte, che hanno portato a conclusioni non più rimandabili. Questa mossa riflette la volontà delle istituzioni di affrontare con fermezza le criticità emerse nei meccanismi di controllo anti-riciclaggio.

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Contesto economico e dati Ocse sul reddito familiare

In Italia, il reddito reale pro capite delle famiglie ha registrato un calo dell'1% nel secondo trimestre del 2026, a fronte di un'espansione dello 0,4% nel primo trimestre. Tale flessione è stata determinata dall'inflazione, attestatasi all'1,4%, e da una riduzione delle prestazioni sociali nette. E' quanto risulta dai dati Ocse che indicano, nella media dei Paesi, un calo dello 0,1%.

La disuguaglianza nelle performance economiche diventa evidente analizzando il panorama internazionale. Tra i 20 paesi per i quali sono disponibili dati, 12 hanno registrato una crescita del reddito reale pro capite delle famiglie, mentre 8 hanno riportato una contrazione. Nell'ambito delle economie del G7, la crescita del reddito reale pro capite delle famiglie è scesa dallo 0,4% allo 0,0% nel secondo trimestre del 2026.

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Confronto internazionale: Polonia, Francia e Stati Uniti

Nello stesso periodo il pil reale pro capite ha invece continuato a crescere, segnando un +0,6% nel secondo trimestre del 2026, dopo un'espansione dello 0,4% nel primo trimestre dello stesso anno. In Francia, sia il reddito reale pro capite delle famiglie che il pil reale pro capite hanno continuato a contrarsi nel secondo trimestre del 2026, rispettivamente dello 0,6% e dello 0,1%, dopo aver registrato entrambi un calo dello 0,2% nel trimestre precedente. Negli Stati Uniti, il reddito reale pro capite delle famiglie ha subito una contrazione più contenuta, pari allo 0,1%, dopo diversi trimestri di crescita, mentre il pil reale pro capite è aumentato dello 0,5%.

Tra gli altri paesi Ocse, l'aumento più marcato del reddito reale pro capite delle famiglie è stato osservato in Polonia, dove la crescita delle retribuzioni dei lavoratori e dei redditi netti da capitale ha spinto tale indicatore verso l'alto del 2,5%. Anche il pil reale pro capite è cresciuto, seppur a un ritmo più contenuto, pari all'1,2%. Per contro, il calo più consistente nel secondo trimestre del 2026 è stato registrato in Cile, con una flessione del 3,5% - dovuta a una maggiore inflazione e all'aumento della disoccupazione - che fa seguito al significativo incremento del 4,4% rilevato nel trimestre precedente.

La situazione in Finlandia e le implicazioni future

Anche in Finlandia si è registrata netta contrazione del reddito reale pro capite delle famiglie, pari al 2,0%, a fronte di una crescita dello 0,4% del pil reale pro capite. Questi dati sottolineano la complessità del quadro macroeconomico globale, dove le variazioni sui mercati finanziari come quelle che coinvolgono Revolut si intrecciano con dinamiche più ampie di potere d'acquisto e stabilità sociale.