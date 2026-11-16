Il tribunale di Milano nomina amministratori giudiziari per Revolut per irregolarità antiriciclaggio. I conti correnti non vengono bloccati ma le verifiche si intensificheranno.

Il Tribunale di Milano ha disposto l'imposizione di un anno di amministrazione giudiziaria nei confronti della succursale italiana dell'istituto bancario lituano Revolut Bank UAB, segnando un momento critico per la gestione della banca digitale nel territorio nazionale. Questa decisione giudiziaria mira a supervisionare direttamente il rafforzamento dei sistemi di controllo antiriciclaggio, intervenendo su irregolarità riscontrate nelle procedure di vigilanza finanziaria che avrebbero consentito il trasferimento di ingenti capitali.

Nessun blocco per i clienti privati e aziende

Il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria non comporta assolutamente il blocco dei conti correnti, né il congelamento dei depositi o la sospensione delle operazioni di pagamento per gli utenti attivi. Chi possiede un conto corrente presso Revolut potrà continuare a utilizzare il servizio di giorno in giorno come di consueto, senza subire interruzimmediate nel flusso delle proprie transazioni finanziarie quotidiane o nelle operazioni di bonifico e pagamento.

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Nomina amministratori per controlli antiriciclaggio

Il Tribunale ha nominato due specifici amministratori giudiziari incaricati di verificare e supervisionare in modo rigoroso il potenziamento dei sistemi antiriciclaggio all'interno della struttura operativa italiana dell'istituto finanziario. Revolut sarà tenuta a individuare un referente ufficiale per i rapporti con gli amministratori e a presentare un piano dettagliato per risolvere le criticità emerse, sottoponendo tale documento a verifiche e aggiornamenti periodici obbligatori.

Irregolarità per 76,5 milioni di euro

La misura cautelare e di sorveglianza nasce da indagini della procura di Milano che hanno evidenziato come le irregolarità nei sistemi di controllo abbiano consentito a persone indagate o già condannate per gravi reati, includendo anche casi di criminalità organizzata, di trasferire e occultare capitali per un ammontare complessivo di 76,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita da un'ispezione antiriciclaggio su una società del gruppo nei servizi cripto e da un procedimento per frode fiscale.

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Rafforzamento procedure e verifiche sui clienti

Gli interventi imposti dagli amministratori giudicari riguarderanno principalmente l'identificazione della clientela, il monitoraggio costante dei movimenti di denaro, la capacità dei sistemi informatici di individuare operazioni sospette e la gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie competenti. Nel medio periodo, potrebbero diventare più rigorose le verifiche sui clienti esistenti e sulle movimentazioni finanziarie effettuate attraverso le piattaforme digitali della banca.

Fabio Caressa: l'Italia dei giovani e del merito

Il direttore di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato la situazione affermando che l'Italia è un Paese di vecchi, sottolineando come la gavetta sia importante ma che ai giovani vada data la possibilità di farla. Questa dichiarazione riflette un dibattito più ampio sulla meritocrazia e sul ricambio generazionale nel tessuto economico e sportivo nazionale, in parallelo alle questioni legali che vedono coinvolti grandi attori finanziari.

Dettagli tecnici sulle somme non intercettate

Gli approfondimenti hanno mostrato che controlli più efficaci avrebbero potuto intercettare operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, includendo oltre 4,6 milioni di euro sottoposti a misure cautelari patrimoniali. Queste somme sono state movimentate senza essere individuate tempestivamente dalle piattaforme di vigilanza automatizzata, evidenziando gravi lacune nei sistemi di allerta rapida.