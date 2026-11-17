La filiale italiana di Revolut è commissariata per la presunta debolezza dei controlli antiriciclaggio. Federconsumatori consiglia di valutare un mezzo di pagamento alternativo presso un'altra banca.

La filiale italiana di Revolut è finita sotto amministrazione giudiziaria per la presunta debolezza dei controlli antiriciclaggio. Il provvedimento riguarda la società sul territorio italiano, mentre il testo di riferimento non indica quale autorità lo abbia disposto né la data precisa in cui è stato adottato.

Federconsumatori, l'associazione dei consumatori, invita i clienti a valutare di dotarsi di un mezzo di pagamento alternativo presso un'altra banca. Secondo l'associazione non c'è da preoccuparsi, ma avere una soluzione di riserva resta una precauzione utile in una fase di incertezza sull'operatività dell'intermediario.

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Revolut Italia e le ragioni dell'amministrazione giudiziaria

L'amministrazione giudiziaria della filiale italiana di Revolut nasce da sospetti sui controlli antiriciclaggio, non da una condanna accertata. Il termine presunta indica che le contestazioni non risultano ancora dimostrate nel testo di riferimento.

Il controllo antiriciclaggio è l'insieme delle procedure con cui un intermediario verifica l'identità dei clienti e il percorso delle operazioni, per impedire che i conti vengano usati per far circolare denaro di provenienza illecita. Nel testo non vengono indicati i singoli difetti contestati alla filiale italiana.

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Il caso riguarda quindi la solidità dei presidi interni di Revolut in Italia, non un'accusa di frode ai danni dei risparmiatori. Questa distinzione è importante per capire il tono della raccomandazione di Federconsumatori.

Cosa devono valutare i clienti Revolut in Italia

Federconsumatori suggerisce ai clienti Revolut in Italia di avere un secondo strumento di pagamento presso un'altra banca. Il consiglio non equivale a un invito a chiudere il conto nell'immediato.

Il testo non chiarisce quali effetti concreti l'amministrazione giudiziaria produca sull'operatività dei conti. Proprio per questo, la prudenza consiste nel verificare quali servizi dipendano esclusivamente dal conto Revolut, come accrediti dello stipendio, addebiti ricorrenti e carte collegate.

Un controllo pratico può aiutare: elencare le spese fisse, annotare quali pagamenti passano dal conto digitale e predisporre per tempo un'alternativa presso un altro istituto. In questo modo eventuali disservizi non si trasformano in mancati pagamenti.

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Posizioni e prossimi passi nel caso Revolut

La posizione più chiara emersa dal testo è quella di Federconsumatori, che chiede prudenza senza allarmismo. L'associazione non parla di blocchi dei conti né di perdita di fondi.

Il testo non riporta una replica di Revolut né aggiornamenti sulle tempistiche dell'amministrazione giudiziaria. Chi è cliente può seguire il caso attraverso le comunicazioni ufficiali dell'intermediario e gli eventuali atti dell'autorità giudiziaria.

Nei prossimi giorni sarà utile controllare eventuali avvisi inviati dalla banca via app o email, confrontandoli con le indicazioni dell'autorità competente. Fino a quel momento, la scelta più solida resta avere un mezzo di pagamento alternativo già attivo.