Revolut sotto amministrazione giudiziaria in Italia per crimini finanziari

La Corte di Milano nomina amministratori giudiziari per Revolut Bank UAB dopo aver riscontrato gravi carenze nei controlli antiriciclaggio.

La Corte di Milano ha disposto l'ingresso in amministrazione giudiziaria dell'unità europea della banca britannica Revolut. Questa decisione, confermata da un'ordinanza di 39 pagine esposta alla stampa, segue l'accertamento che malviventi condannati e riciclatori di denaro avessero incanalato fondi illeciti attraverso i suoi conti. La misura, della durata di un anno, colpisce specificamente Revolut Bank UAB, la sede lituana che gestisce la filiale locale in Italia.

Il Meccanismo Del Contagio Finanziario

Il tribunale ha identificato carenze gravi nei controlli antiriciclaggio della società, permettendo a 24 persone tra indagati e condannati di occultare flussi finanziari per un totale di 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Durante questo periodo, banche concorrenti hanno depositato 265 segnalazioni di operazioni sospette riguardanti gli stessi soggetti, mentre Revolut Bank UAB non ne ha presentata alcuna. I giudici hanno sottolineato che le difese inadeguate avevano creato un ambiente favorevole al crimine finanziario.

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Posizione Degli Attori E Dichiarazioni

Revolut ha riconosciuto la decisione della corte milanese, assicurando una piena cooperazione con le autorità italiane. Nell'ambito di una comunicazione ufficiale, l'azienda ha dichiarato di prendere estremamente sul serio gli obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, sottolineando gli investimenti continui nel rafforzamento dei sistemi di monitoraggio delle transazioni e dei team di conformità in tutti i mercati. Tuttavia, la banca non è sotto inchiesta penale e la misura di vigilanza si applica esclusivamente alle operazioni italiane, senza causare interruzioni ai servizi per i clienti retail o commerciali.

Impatto Reale E Procedura Obbligatoria

La misura di amministrazione giudiziaria è di natura preventiva piuttosto che punitiva, con l'obiettivo di proteggere l'azienda mentre vengono ripristinati i sistemi interni di conformità. Revolut è tenuta a eseguire un piano di remediation di 15 punti, con scadenze rigide: cinque giorni per nominare un ufficiale di collegamento interno e sessanta giorni per presentare un piano d'azione. Gli amministratori giudiziari nominati dal tribunale devono redigere una relazione preliminare entro 30 giorni e una valutazione completa dei controlli entro 90 giorni.

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Contesto Normativo E Sanzioni Future

L'azione giudiziaria scaturisce da un'ispezione del 2024 condotta dalla Guardia di Finanza di Milano su Revolut Digital Assets Europe, l'entità responsabile dei servizi cripto in Europa. Una relazione del dicembre 2024 ha segnalato oltre un milione di violazioni delle norme sulla due diligence dei clienti e sulla conservazione dei dati, oltre a 60 mancata segnalazione di transazioni sospette. Il Ministero dell'Economia italiano, competente per le sanzioni amministrative, non ha ancora avviato formalmente i procedimenti perché la scadenza per le obiezioni di Revolut scade solo nel 2027.

Riepilogo Del Processo E Prossimi Passi

I pubblici ministeri milanesi hanno attribuito alla banca una condotta negligente, sostenendo che le carenze non fossero incidenti isolati ma parte di un modello di gestione stabile che ostacolava l'identificazione dei fondi illeciti. Revolut Group Holdings Ltd, la società madre con sede nel Regno Unito, detiene il controllo su Revolut Bank UAB. Con oltre 50 milioni di clienti globali e cinque milioni in Italia, l'ente è attualmente la quinta banca più grande nel paese per numero di utenti, affrontando ora la massima vigilanza giudiziaria per ristabilire la fiducia del sistema finanziario nazionale.