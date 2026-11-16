Revolut sotto sequestro a Milano per carenze antiriciclaggio: 76,5 milioni bloccati

Il Tribunale di Milano affida l'amministrazione giudiziaria a Revolut per gravi carenze AML legate a 76,5 milioni di euro e riciclaggio.

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria nei confronti della banca digitale Revolut. Questa decisione prende forma in seguito a precise richieste avanzate dal procuratore della Repubblica Paolo Storari. L'intervento normativo è parte integrante delle indagini in corso condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza.

Accuse contro Revolut per riciclaggio

Le indagini hanno portato alla luce collegamenti diretti tra l'istituto di credito e soggetti già indagati o condannati per delitti di riciclaggio. Tali reati includono il trasferimento fraudolento di valori, alcune delle quali aggravate dal metodo o dall'agevolazione mafiosa. Sono stati inoltre identificati altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia italiana.

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La magistratura ha evidenziato gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering gestito da Revolut. A causa di queste debolezze strutturali, numerosi soggetti condannati o indagati per gravi delitti hanno potuto accedere senza ostacoli al sistema finanziario. Numerose indagini segnalano che tali attività hanno agevolato di fatto la commissione dei reati da parte degli operatori illeciti.

Il modello gestionale e i 76,5 milioni

È emerso con chiarezza un modello gestionale stabile da parte di Revolut che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni finanziarie illecite. Queste attività riguardavano il trasferimento, l'occultamento o la distrazione di capitali per un importo totale di 76,5 milioni di euro. Le autorità sostengono che tali somme avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla legge.

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Il procuratore di Milano Marcello Viola ha reso pubbliche queste conclusioni nel documento ufficiale che motiva il provvedimento. La dichiarazione sottolinea come la mancanza di controlli rigorosi abbia creato un canale privilegiato per il movimento di capitali sporchi. La cifra di 76,5 milioni di euro rappresenta la quantità specifica di fondi su cui si concentrano le accuse di omissione di segnalazione.

Conseguenze operative per gli utenti

L'amministrazione giudiziaria rappresenta una misura di prevenzione straordinaria che limita drasticamente l'autonomia decisionale di Revolut in Italia. L'obiettivo immediato è quello di arrestare eventuali flussi finanziari ancora in corso e garantire la tracciabilità di tutti i movimenti sospetti. Gli utenti della banca digitale dovranno attendere le decisioni della magistratura per quanto riguarda il futuro dei propri conti nei territori italiani.