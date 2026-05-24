Rexal Ford, alias Charles Francis Kaufmann, rifiuta le cure e si rifiuta di essere trasferito in ospedale

Il 46enne californiano Charles Francis Kaufmann, noto come Rexal Ford, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santo Spirito dopo due settimane dal giorno in cui è stato accusato dell'omicidio della compagna e della figlia di 11 mesi, trovate morte all'interno di Villa Pamphilj. I medici hanno sospeso il processo e disposto il suo trasferimento in una struttura del Servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura, dopo una diagnosi di disturbo psicotico acuto e transitorio. Tuttavia, Kaufmann si è rifiutato di assumere il farmaco prescritto e ha rifiutato di essere trasferito, preferendo rimanere nella sua cella di isolamento nel carcere di Regina Coeli.

Il 46enne californiano Charles Francis Kaufmann , noto come Rexal Ford , è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santo Spirito dopo due settimane dal giorno in cui è stato accusato dell'omicidio della compagna e della figlia di 11 mesi, trovate morte all'interno di Villa Pamphilj .

I medici hanno sospeso il processo e disposto il suo trasferimento in una struttura del Servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura, dopo una diagnosi di disturbo psicotico acuto e transitorio. Tuttavia, Kaufmann si è rifiutato di assumere il farmaco prescritto e ha rifiutato di essere trasferito, preferendo rimanere nella sua cella di isolamento nel carcere di Regina Coeli.

La Corte ha ritenuto che la possibilità che Kaufmann potesse sottrarsi alle cure rappresentasse una probabilità remota e ipotetica, ma ora questa possibilità è concreta. La famiglia del Bosco ha scritto una lettera chiedendosi aiuto dopo l'intossicazione di Kaufmann, mentre la psicologa forense Roberta Bruzzone e lo psichiatra Alberto Caputo hanno espresso la loro preoccupazione riguardo la sua capacità di stare a processo e la sua presunta follia





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