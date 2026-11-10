Rezaei: nessun negoziato in corso tra Iran e Stati Uniti

Mohsen Rezaei afferma che Teheran e Washington non stanno negoziando, mentre lo Stretto di Hormuz resta chiuso e Trump non accetta il piano di tregua iraniano.

Mohsen Rezaei, figura di primo piano della sicurezza iraniana, ha dichiarato che al momento non sono in corso negoziati tra Teheran e Washington. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista all'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen, pubblicata il 10 novembre e ripresa dall'agenzia Reuters. Secondo Rezaei, la situazione diplomatica resta bloccata nonostante le pressioni dei mediatori internazionali.

Il contesto dell'intervista è segnato dalla morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, ucciso il 28 febbraio durante i raid aerei israeliani e statunitensi sull'Iran. Pochi mesi dopo, il 3 luglio, Rezaei, consigliere della Guida Suprema, ha partecipato a una cerimonia di addio in suo onore alla Grande Mosalla dell'Imam Khomeini a Teheran, alla presenza di delegati internazionali.

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Le sette condizioni per riaprire lo Stretto di Hormuz

Teheran chiede che gli Stati Uniti soddisfino sette condizioni prima che lo Stretto di Hormuz possa riaprire e i negoziati possano riprendere. Queste condizioni sono state stabilite in un accordo provvisorio concluso a giugno.

Rezaei ha spiegato che l'Iran ha chiesto a Washington una risposta chiara ed esplicita alle proprie condizioni. Finora, però, Teheran non ha ricevuto alcuna risposta di questo tipo.

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Il responsabile della sicurezza iraniana ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero rispondere in futuro, senza indicare una data precisa.

Trump e il mediatore Qatar sul piano di tregua

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridimensionato il rischio di una ripresa imminente di un conflitto su larga scala. La valutazione è arrivata dopo un incontro di lunedì con il mediatore Qatar.

Nonostante questo segnale di distensione, Trump non ha accettato l'attuale piano di tregua proposto da Teheran. Le posizioni dei due governi restano quindi distanti su punti essenziali.

Il Qatar, che svolge il ruolo di mediatore, è stato coinvolto nei contatti con Washington, mentre Rezaei ha descritto la situazione come priva di negoziati attivi.

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Effetti sullo Stretto di Hormuz e sviluppi attesi

La chiusura dello Stretto di Hormuz resta il nodo centrale della crisi. Finché Washington non risponderà alle condizioni iraniane, la riapertura del passaggio e la ripresa dei colloqui restano sospese.

Per i cittadini e i mercati, l'assenza di negoziati e il rifiuto del piano di tregua mantengono alta l'incertezza sulla sicurezza della regione. Le fonti disponibili non indicano tempi precisi per una risposta statunitense.

Il prossimo passo dipenderà dalla risposta formale di Washington alle sette condizioni dell'accordo provvisorio di giugno. Fino ad allora, il mediatore Qatar e le dichiarazioni dei leader di Teheran e Washington restano gli unici segnali disponibili.