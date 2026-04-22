RH Milano paralizza la città: lusso, caos e polemiche

L'inaugurazione del flagship store di RH Milano ha causato disagi al traffico e sollevato interrogativi sulla reale qualità dell'offerta, in contrasto con l'approccio più autentico di altre realtà del design milanese. Si evidenzia anche il ruolo crescente del farmacista nella sostenibilità ambientale.

La recente inaugurazione di RH Milano ha causato notevoli disagi alla circolazione cittadina, con la chiusura di Corso Venezia. Tuttavia, la conoscenza del brand RH Milano è sorprendentemente limitata tra i cittadini.

Si tratta di un'azienda americana, descritta come una sorta di Ikea di lusso, con un flagship store di 4000 metri quadrati aperto a Parigi. Nonostante le dimensioni imponenti, sorgono dubbi sulla reale qualità dell'offerta. L'evento di lancio, che ha visto la partecipazione di circa mille invitati tra influencer e celebrità, è stato caratterizzato da lunghe code e un'atmosfera caotica. Il marketing è stato efficace, ma l'organizzazione dell'evento, che avrebbe potuto essere distribuita su più giorni, è stata criticata.

Il sindaco Sala è stato accusato di eccessiva generosità nell'occupazione del suolo pubblico, a discapito dei diritti dei cittadini. L'evento ha offerto un buffet sontuoso, con prelibatezze come caviale, ostriche e sushi, oltre a piatti stellati dello chef Vittorio. Il concept del negozio RH Milano è quello di un luogo di ricerca e ispirazione, con un cortile interno e un giardino privato in stile rinascimentale.

In contrasto con l'opulenza di RH Milano, si evidenzia l'approccio più autentico e artigianale di Luisa, con il suo progetto "Poetic Living", che celebra la moda, il design d'interni e le tradizioni siciliane. Anche Tod's, in via Savona, ha reinterpretato il suo iconico gommino come oggetto da collezione, affiancandolo a pezzi di design storico. La Fashion Week è in difficoltà, mentre la Design Week continua a crescere, con previsioni di un aumento significativo per l'edizione 2026.

La città si trasforma in un hub di creatività, ma i cittadini lamentano la mancanza di benefici concreti da parte dell'amministrazione comunale, che incassa solo senza restituire. Si critica la gestione del traffico e la mancanza di un piano di decongestionamento, che potrebbe essere risolta prolungando la durata degli eventi. La città è descritta come riqualificata ma disarmonica dal punto di vista urbanistico, con nuove aiuole che diventano rifugio per cani e senzatetto.

Infine, si sottolinea il ruolo in evoluzione del farmacista, sempre più centrale nel sistema sanitario e attento alla sostenibilità ambientale, come dimostra il progetto ReMed, che raccoglie le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali





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