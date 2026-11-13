Riapertura caso omicidio San Girolamo: i giudici scarcerano i due indagati

I giudici del Riesame di Bari hanno accolto il ricorso degli avvocati Volpicella e Digilio, scarcerando Antonio Manzari e Francesco Martiradonna. Le difese hanno presentato prove digitali che collocano gli uomini a Torino il 29 settembre 2021, momento dell'omicidio di Ivan Lopez.

I giudici del Riesame di Bari hanno accolto i ricorsi presentati dalle difese di Antonio Manzari e Francesco Martiradonna, disponendo la scarcerazione dei due indagati per l'omicidio di Ivan Lopez. L'ordinanza emessa ha riconosciuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che finora legavano i due uomini al delitto verificatosi nel quartiere San Girolamo. Questa decisione interrompe temporaneamente l'indagine preventiva sui due uomini, che erano tenuti agli arresti domiciliari da oltre due anni.

Ivan Lopez, un uomo di 32 anni, fu ucciso la sera del 29 settembre 2021 mentre rientrava a casa nel quartiere San Girolamo di Bari su un monopattino. Il caso aveva destato enorme scalpore nell'opinione pubblica locale e nazionale per la brutalità dell'atto criminale e per le indagini complesse che ne sono seguite. La vittima era stata bersaglio di una dinamica violenta durante il suo tragitto quotidiano, un evento che ha profondamente segnato la comunità barithe.

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La decisione dei magistrati si basa principalmente su una nuova valutazione delle prove digitali raccolte dalle difese. Gli avvocati dei due indagati, Valeria Volpicella e Francesco Saverio Digilio, hanno sintetizzato gli esiti di una consulenza tecnica di parte affidata all'ingegner Luigina Quarta. Dalle verifiche eseguite sul dispositivo cellulare di Francesco Martiradonna è emerso che i dati tecnici documenterebbero con certezza la presenza dei due uomini a Torino la sera del crimine.

Le prove digitali dell'alibi a Torino

Le indagini tecniche hanno portato alla luce diverse tracce digitali inconfutabili. In particolare, le foto scattate la sera dell'omicidio, il registro delle attività del telefono, il gps, l'archivio delle storie Instagram e l'archivio iCloud avrebbero confermato la collocazione geografica dei sospettati lontano dal luogo del delitto. Queste informazioni tecnologiche sono state presentate come elemento centrale per smontare l'accusa di presenza al luogo del fatto.

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La difesa ha sostenuto che l'insieme di questi dati fornisca una prova solida e incontrovertibile dell'alibi. I due uomini hanno sempre negato le accuse, spiegando che la sera dell'omicidio erano insieme a Torino per vedere una partita di calcio della Juventus. Le autorità giudicanti hanno riconosciuto che tali elementi potrebbero invalidare le presunzioni di colpevolezza su cui si basava il provvedimento cautelare precedente.

Ruoli accusati e nuove perizie

Antonio Manzari, 39 anni, era accusato di essere l'esecutore materiale del delitto. La sua difesa ha focalizzato l'attenzione sulla costruzione di un alibi esterno per distogliere i sospetti. Francesco Martiradonna, 26enne, era accusato di aver fornito tale alibi al compagno di indagini, portando con sé a Torino il cellulare del presunto assassino per confondere le tracce temporali e geografiche.

I giudici hanno accolto i ricorsi riservandosi le motivazioni scritte per un termine di 45 giorni. Questa tempistica è fondamentale per permettere alle parti di comprendere appieno le ragioni della decisione e per preparare eventuali ulteriori azioni legali. Nel frattempo, sulle stesse questioni è in corso un incidente probatorio, chiesto sempre dalle difese degli indagati, per stabilire con una perizia l'autenticità di foto e dati e quindi dell'alibi.

L'incidente probatorio rappresenta una fase cruciale del procedimento. Attraverso questa procedura, si intende verificare definitivamente l'integrità e la non alterazione dei dati raccolti sui dispositivi elettronici. L'esito di questa perizia sarà determinante per la chiusura definitiva del fascario o per il ritorno alle aule di tribunale con nuove certezze tecniche.

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Conseguenze per l'opinione pubblica e la giustizia

La scarcerazione dei due indagati riapre un interrogativo aperto nella città di Bari. La comunità ha atteso con trepidazione lo sviluppo di questa vicenda giudiziaria per lungo tempo. La decisione dei giudici non significa una dichiarazione di innocenza definitiva, ma l'assenza di sufficienti elementi processuali per mantenere la custodia cautelare.

La magistratura ora deve attendere l'esito dell'incidente probatorio per valutare se le nuove prove tecniche possano essere utilizzate in un eventuale processo. Le indagini sulla dinamica esatta dell'omicidio di Ivan Lopez continuano in altre direzioni, mentre l'attenzione si concentra sulla validità delle prove digitali presentate. Il caso rimane sotto forte scrutinio per la sua complessità tecnica e per l'impatto sociale che ha generato sin dall'inizio.