Riapertura del Portaltermico: Incentivi Conto Termico 3.0 per il Riscaldamento a Fonti Rinnovabili

Il GSE riapre il Portaltermico per le richieste di contributo del Conto Termico 3.0, offrendo incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento e l'installazione di sistemi a fonti rinnovabili. Disponibile anche il catalogo degli apparecchi prequalificati per semplificare le procedure.

Il Gestore dei Servizi Energetici ( GSE ) ha riaperto il Portaltermico, piattaforma dedicata alla presentazione delle richieste di contributo nell'ambito del Conto Termico 3.0. La riapertura, avvenuta il 13 aprile, segue una temporanea chiusura decisa il 3 marzo a causa dell'elevato numero di domande pervenute, evidenziando il forte interesse verso gli incentivi statali per la transizione energetica nel settore del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria. Il Conto Termico 3.0, strumento chiave per la promozione dell' efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili , offre un'opportunità significativa per privati e aziende di ridurre i costi di investimento e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. La riapertura del portale rappresenta un segnale importante per i cittadini e le imprese, confermando l'impegno del governo nel sostenere la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dal 15 aprile è disponibile, inoltre, il catalogo degli apparecchi prequalificati dal GSE, un elemento cruciale per semplificare e velocizzare le procedure di richiesta degli incentivi. Questo catalogo elenca gli apparecchi che hanno già superato le verifiche tecniche del GSE, garantendo il rispetto dei requisiti necessari per accedere al Conto Termico. Scegliere un apparecchio presente nel catalogo comporta numerosi vantaggi, tra cui una documentazione ridotta, tempi di istruttoria più brevi e la quasi totale eliminazione del rischio di rigetto della domanda per difetti di conformità. Il catalogo è suddiviso per tipologia di intervento e riporta, per ciascun apparecchio, informazioni dettagliate su marca, modello e caratteristiche tecniche rilevanti ai fini dell'incentivo. I produttori e i distributori di apparecchi possono richiedere l'inserimento dei propri prodotti nel catalogo dimostrando il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto, processo che prevede una verifica da parte del GSE per garantire la conformità degli apparecchi. Questo sistema, aggiornato annualmente, facilita notevolmente la scelta degli utenti e accelera l'iter burocratico per l'ottenimento dei contributi.

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili, il Conto Termico 3.0 prevede il rimborso fino al 65% della spesa sostenuta. I privati possono beneficiare degli incentivi per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con impianti ibridi o con pompe di calore, soluzioni tecnologicamente avanzate e ad alta efficienza energetica. È ammessa anche la realizzazione di impianti ibridi 'fai da te', a condizione che si utilizzino climatizzatori a pompa di calore collegati tramite una centralina a una caldaia a condensazione preesistente, con un massimo di cinque anni di vita. Inoltre, sono incentivati i nuovi impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda, promuovendo l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica. L'accesso agli incentivi avviene tramite procedura diretta, ovvero la domanda deve essere presentata dopo la conclusione dei lavori, entro un termine di 90 giorni. L'importo del contributo varia in base alle caratteristiche dell'impianto scelto, premiando gli impianti più efficienti. Il contributo viene erogato in un'unica rata se l'importo non supera i 15.000 euro, entro due mesi dall'approvazione del GSE. In seguito alla riapertura del portale, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande scadute durante il periodo di sospensione, offrendo un'ulteriore opportunità a chi non ha potuto presentare la richiesta nei tempi previsti





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