Riapre il Tiberis: la spiaggia urbana sul Tevere si rinnova con aree sport, archeologia e relax

Il parco sul Tevere, tra San Paolo e Marconi, nel Municipio VIII, è pronto a riaprire dopo importanti lavori di riqualificazione. Nuovi chioschi, spazi sportivi, area archeologica e una piazza gradonata per eventi renderanno il Tiberis un parco permanente e fruibile tutto l'anno. Scavi hanno portato alla luce reperti romani che arricchiranno l'esperienza dei visitatori.

L'estate sembra già nell'aria, con la promessa di pomeriggi rilassanti da trascorrere in pace. E cosa c'è di meglio di un cruciverba a portata di mano? I romani hanno la fortuna di potersi concedere una pausa rinfrescante a pochi chilometri da casa, e per alcuni fortunati, a poche centinaia di metri, vicino al Tiberis , la “ spiaggia urbana ” lungo il Tevere , tra San Paolo e Marconi , nel Municipio VIII.

Questo parco, chiuso per oltre un anno per importanti lavori di riqualificazione, è finalmente pronto a riaprire le sue porte al pubblico. L'assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, che ha seguito da vicino l'intero progetto, ha dichiarato che il completamento dei lavori è previsto entro maggio, con un'apertura plausibile entro l'estate. La spiaggia urbana si presenterà sotto una veste completamente rinnovata, con l'obiettivo di superare la percezione di un litorale di serie “B”. Il progetto prevede l'installazione di due nuovi chioschi, la creazione di nuovi spazi dedicati allo sport e alla socialità, e l'integrazione di un'area archeologica, arricchendo ulteriormente l'offerta del parco. L'intervento, che ha un valore di un milione e 180mila euro, è pensato per trasformare il Tiberis in un parco permanente, fruibile durante tutto l'anno e destagionalizzato, offrendo un'oasi di svago e relax in ogni periodo. \L'inaugurazione del parco, inizialmente prevista tra agosto e settembre 2025, ha subito un rinvio a causa di una scoperta archeologica significativa. Durante gli scavi, sono emersi antichi muri in tufo di epoca romana, una scoperta inaspettata che ha comportato una modifica alla tabella di marcia. Il Dipartimento ha comunicato che, dopo le opportune verifiche, una parte dei reperti è stata reinterrata, mentre altre porzioni sono state lasciate visibili. Questi resti storici costituiranno un elemento di grande interesse per i visitatori, arricchendo l'esperienza del parco con un tocco di storia e cultura. L'area golenale riqualificata si estende su circa 1,5 ettari e presenta una conformazione irregolare, degradante verso il fiume. Per valorizzare al meglio questo spazio, è stata realizzata una piazza gradonata in legno, che potrà essere utilizzata in estate con giochi d'acqua e in inverno come luogo d'incontro per mercati ed eventi. \Proprio come nei parchi di Magliana e Marconi, anche il Tiberis avrà a disposizione due chioschi per la somministrazione di cibo e bevande, completi di servizi igienici. Non mancherà la tradizionale zona sabbiosa per la spiaggia estiva, che sarà un punto di riferimento per chi desidera godersi il sole e il relax. Per gli appassionati di sport, sono stati riqualificati i campi da beach volley e, su richiesta delle associazioni locali, è stato costruito un campo da bocce. Inoltre, sono state aggiunte attrezzature per il fitness, come due vogatori e due cyclette, per favorire l'attività fisica all'aperto, e un'area cani recintata e ombreggiata da un boschetto, per garantire un ambiente sicuro e piacevole anche per gli amici a quattro zampe. Il primo aprile è stato pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del parco, con scadenza il 30 dello stesso mese. La concessione avrà una durata di tre anni. L'assessora Alfonsi sottolinea che i nuovi interventi miglioreranno l'accoglienza e la fruibilità del parco, consolidando la sua vocazione ricreativa e sportiva. Il fiume Tevere rappresenta una risorsa ambientale preziosissima, e l'amministrazione sta lavorando per tutelare gli ecosistemi, la biodiversità e riqualificare il territorio circostante. Il mini sindaco del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, ha sottolineato l'importanza del progetto, che combina cultura, sport, archeologia e il legame con il fiume e il suo ecosistema, con l'obiettivo di restituire la riva sinistra alla città, rendendola un luogo vivace e attrattivo per tutti





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