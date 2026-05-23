Il testo tratta la cronaca di una vicenda accaduta tre anni fa quando il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, era a conoscenza del decesso del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il suo funerale si era concluso alle 17.58 e il minuto di silenzio organizzato alle 17:58 non era stato inaugurato in tempo per evitare ulteriori drammi. Nel frattempo, gli scontri tra polizia e giovani già avvenuti dall'altra parte del Mediterraneo erano tornati a ribaltare la scena.

Tre anni fa si verificavano gli scontri tra polizia e giovani che intendevano raggiungere l'albero Falcone, mentre il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, organizzava una cerimonia dopo aver appreso che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, era stato ucciso.

In seguito alla tragedia, si era tenuta una commemorazione con la sedia vuota, in programma alle 17:58, ma il minuto di silenzio, inizialmente in programma alle 17:58, venne approvato in anticipo rispetto alle 17:58 per la paura di ulteriori drammi. Infine, i programmi di TvLoft sono disponibili per € 5,00 in meno rispetto al solito costo. Per aderire alla Fondazione il Fatto Quotidiano è possibile farlo a € 5,00 invece di € 20,00





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