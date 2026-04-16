Ribaltone a Monte dei Paschi: Lovaglio torna nel Cda con il sostegno di Delfin e Banco Bpm. Cacciari critica l'atlantismo e la politica internazionale.

L'assemblea di Monte dei Paschi di Siena sancisce un colpo di scena con il ritorno di Luigi Lovaglio nel consiglio di amministrazione, grazie al decisivo supporto di Delfin e Banco Bpm. Intanto, il filosofo Massimo Cacciari attacca l'ipocrisia della politica estera europea e americana, definendo l'atlantismo un concetto vuoto.

La vicenda di Monte dei Paschi di Siena ha visto un ribaltone a sorpresa nell'assemblea degli azionisti, con un cambio di equilibri al vertice dell'istituto bancario. La giornata, iniziata con la previsione di un possibile successo della lista del consiglio di amministrazione, accreditata di superare il 30%, ha visto un'inversione di tendenza intorno all'ora di pranzo.

Nei corridoi dell'assemblea ha iniziato a circolare con insistenza l'ipotesi di un sostegno determinante da parte di Delfin, primo azionista con il 17,5%, a Luigi Lovaglio. Questa voce, già ventilata nella serata precedente tra alcuni addetti ai lavori, si è rivelata cruciale per l'esito della votazione. A convalidare questa convergentente ipotesi è stato anche il voto di Banco Bpm, altro importante azionista, che si è orientato verso la continuità, supportando la candidatura di Lovaglio.

L'affluenza, attestatasi al 64,1% del capitale, ha sottolineato la rilevanza strategica dell'appuntamento. I voti determinanti di Delfin e Banco Bpm hanno permesso alla lista del socio Plt Holding di imporsi con il 49,95%, superando la lista del Cda, ferma al 38,79%, e Assogestioni, che ha raccolto il 6,94%.

Secondo quanto appreso da Adnkronos, i fondi hanno in parte seguito le indicazioni dei proxy advisor, che avevano sostenuto la candidatura di Fabrizio Palermo come amministratore delegato. Senza il decisivo appoggio di Delfin, la lista del Cda avrebbe infatti prevalso.

Dopo una sospensione di circa 30 minuti per verifiche tecniche, è giunto il verdetto finale: Luigi Lovaglio è rientrato nel consiglio di amministrazione di Mps. Il nuovo Cda sarà composto da 15 membri.

Otto consiglieri provengono dalla lista vincente di Plt Holding: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei membri arrivano dalla lista del precedente consiglio: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Paola De Martini, espressione di Assogestioni, completa il board.

Si vocifera che il nuovo consiglio potrebbe riunirsi già domani. Lovaglio, visibilmente soddisfatto, ha commentato: Sarà un Cda molto qualificato e credo che sarà molto utile e interessante: potremo imparare anche cose nuove lavorando insieme a loro. Ha poi respinto l'idea di una rivincita personale, affermando: Non avrei trovato lo stimolo se avessi avuto un desiderio di rivincita. Ho un solo grande obiettivo: implementare un progetto innovativo che crei valore.

Il banchiere ha evidenziato come la sua scelta sia stata guidata da senso di responsabilità e dalla volontà di mantenere gli impegni presi con gli azionisti. Ha inoltre espresso riconoscenza verso gli investitori e ribadito la determinazione a proseguire nel percorso di rilancio della banca: Questa fiducia aggiunge ancora più determinazione. Non vedo l’ora di ricominciare.

Tra i temi strategici in agenda per il nuovo Amministratore Delegato, resta anche la posizione su Generali, definita da Lovaglio come nice to have, confermando una linea già espressa in passato, anche in contesti internazionali come incontri con Morgan Stanley. Lovaglio è impaziente di mettersi al lavoro e riprendere il percorso interrotto.

Parallellamente, in un commento a margine, il filosofo Massimo Cacciari ha espresso la sua posizione critica su questioni di attualità politica internazionale. Interpellato sulla vicenda Trump, il Papa e la premier Meloni, Cacciari si è mostrato tranchant: Ma vi sembra che il problema sia l’attacco di Trump al Papa e alla premier e la posizione che finalmente ha preso la Meloni, comprendendo qualcosa di chi è Trump, quando lei e tutta l’Europa non hanno praticamente aperto bocca sulle stragi a Gaza, sugli atti di pirateria?

Successivamente, rivolgendosi a un interlocutore, presumibilmente legato a posizioni atlantiste, ha posto un interrogativo netto: Ma di che alleati parliamo? Che forza mette in campo rispetto agli Stati Uniti l’Europa o la Meloni? Ma di che alleanza parliamo? Stiamo usando delle parole di cui ormai non comprendiamo più il significato. Cacciari ha poi rincarato la dose, soffermandosi sull'atlantismo sbandierato dall'ex presidente della Regione Lombardia, citando un passaggio di un celebre discorso del presidente degli Stati Uniti Eisenhower, tenuto il 16 aprile 1953: Ma che cavolo vuol dire ‘atlantismo’? Vuole che le legga cosa diceva un atlantista? ‘Ogni arma prodotta, ogni nave da guerra varata, ogni razzo lanciato costituisce in ultima analisi un furto nei confronti degli affamati che non vengono sfamati’.

Il filosofo ha concluso con un appello alla precisione linguistica: Cerchiamo di usare le parole dando a esse un significato, per piacere, perché il mio mestiere è semplicemente questo: mettere ordine nel linguaggio. Non c’è l’atlantismo, ci sono tanti atlantismi.

Infine, un breve accenno a un'altra notizia: la presentazione di un manifesto nato dalla collaborazione tra Federbio e Agrofarma, che ha degli obiettivi molto importanti in termini di sostenibilità e innovazione nel settore agricolo





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