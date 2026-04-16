Ribaltone ai vertici di Monte dei Paschi di Siena e dichiarazioni enigmatiche della Premier Meloni

Colpo di scena all'assemblea di Mps con il ritorno di Luigi Lovaglio alla guida grazie al sostegno di Delfin e Banco Bpm. Intanto, dichiarazioni criptiche della Premier Meloni sulla politica estera e l'ombra di un rapporto vacillante con Trump.

La premier Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la sua recente dichiarazione in merito alla situazione mediorientale, affermando che non vi sia molto da aggiungere a quanto da lei già espresso. La domanda su cosa sia cambiato rispetto alle precedenti richieste di interruzione di accordi con Israele, avanzate da associazioni e partiti di opposizione, ha ricevuto una risposta evasiva da un esponente di Fratelli d'Italia, che ha rimandato la questione al Ministro della Difesa.

Nel frattempo, si è registrata la presenza a Roma del figlio maggiore dell'ultimo scià dell'Iran, un noto oppositore del regime degli ayatollah, accolto da un piccolo gruppo di sostenitori di fronte alla Camera dei Deputati. Questo evento ha segnato un cambio di postura, sebbene non ci sia stata alcuna critica esplicita da parte del centrodestra italiano in seguito agli attacchi di USA e Israele contro l'Iran. La posizione ufficiale del governo italiano è rimasta quella di un 'non condivido né condanno'. Tuttavia, un esponente ha apprezzato gli sforzi dell'ex presidente Trump per garantire la pace in Ucraina e i suoi piani per il Medio Oriente, in particolare per Gaza. Giorgia Meloni era stata inizialmente presentata come un potenziale ponte tra Europa e Stati Uniti, sfruttando il suo rapporto con Trump. Rapporto che ora sembra mostrare segni di cedimento. Nonostante ciò, un ministro sostiene che "Meloni vince". Paralelamente, a Siena, si è verificato un colpo di scena durante l'assemblea di Monte dei Paschi di Siena. In poche ore, un ribaltone inatteso ha ridisegnato gli equilibri ai vertici dell'istituto bancario. La giornata, iniziata con previsioni che vedevano la lista del consiglio di amministrazione superare il 30%, ha visto un cambio di scenario intorno all'ora di pranzo. Nei corridoi ha preso corpo l'ipotesi di un sostegno determinante da parte di Delfin a Luigi Lovaglio. Questo appoggio, secondo quanto appreso, avrebbe iniziato a circolare già dalla sera precedente tra gli addetti ai lavori, un supporto di notevole peso considerando che Delfin è il primo azionista con il 17,5%. Resta l'incognita Banco Bpm, la cui scelta finale si è comunque orientata verso la continuità, votando a favore di Lovaglio. Una convergenza che si è rivelata decisiva nel ribaltare i rapporti di forza. L'affluenza alle urne è stata del 64,1% del capitale, segno dell'importanza strategica dell'appuntamento. I voti di Delfin (17,5%) e Banco Bpm (3,7%) sono stati determinanti per il successo della lista Plt Holding, che ha ottenuto il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79%, mentre Assogestioni ha raccolto il 6,94%. I fondi, in parte, hanno seguito le indicazioni dei proxy advisor, con la candidatura di Fabrizio Palermo come amministratore delegato. Senza il decisivo appoggio di Delfin, la lista del Cda avrebbe prevalso. Dopo una sospensione di circa 30 minuti per verifiche tecniche, il verdetto finale ha sancito il ritorno di Luigi Lovaglio nel consiglio di amministrazione di Mps. Con la vittoria della lista Plt Holding, il nuovo CdA sarà composto da 15 membri. Otto consiglieri provengono dalla lista vincente: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei membri arrivano dalla lista del precedente consiglio: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Completa il board Paola De Martini, espressione di Assogestioni. Il nuovo board potrebbe riunirsi già domani. Si attende un CdA "molto qualificato" e "molto utile e interessante", dove si potrà "imparare anche cose nuove lavorando insieme". Lovaglio ha respinto l'idea di una rivalsa personale, affermando di essere mosso da un "solo grande obiettivo: implementare un progetto innovativo che crei valore". La sua scelta è stata guidata da "senso di responsabilità" e dalla volontà di mantenere gli impegni con gli azionisti. Ha espresso "riconoscenza verso gli investitori" e ribadito la "determinazione a proseguire nel percorso di rilancio della banca". La fiducia ricevuta "aggiunge ancora più determinazione", e non vede "l’ora di ricominciare". Tra i temi strategici in agenda, la posizione su Generali è stata definita da Lovaglio come "nice to have", confermando una linea già espressa in contesti internazionali. Intanto, a Roma, è stato presentato un manifesto nato dalla collaborazione tra Federbio e Agrofarma, con obiettivi definiti "molto importanti"





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