Ribaltone al Monte dei Paschi di Siena: Lovaglio torna nel CdA, decisivi i voti di Delfin e Banco BPM. Conte parla di progetto unitario.

L'assemblea del Monte dei Paschi di Siena sancisce un inatteso ribaltone ai vertici. Luigi Lovaglio ritorna nel consiglio di amministrazione grazie al sostegno determinante di Delfin e Banco BPM, che hanno sovvertito le previsioni iniziali. Nel frattempo, in ambito politico, Giuseppe Conte parla di un "progetto unitario" e inclusivo per il futuro, mentre i sondaggi indicano Elly Schlein in testa alle primarie del PD.

Si è verificato un significativo ribaltamento ai vertici del Monte dei Paschi di Siena, un evento che ha ridisegnato gli equilibri all'interno dell'istituto bancario. La giornata, iniziata con aspettative differenti, ha visto emergere un esito inatteso che ha segnato una svolta nei ruoli dirigenziali.

Inizialmente, le proiezioni indicavano un possibile successo della lista proposta dal consiglio di amministrazione uscente, con stime di superamento del 30% dei voti. Tuttavia, nel corso della mattinata e specialmente intorno all'ora di pranzo, si è fatta strada con crescente insistenza l'ipotesi di un appoggio fondamentale da parte di Delfin, il principale azionista, a Luigi Lovaglio. Questa prospettiva, secondo quanto appreso da fonti vicine all'istituto, aveva iniziato a circolare già dalla sera precedente tra alcuni addetti ai lavori.

L'influenza di Delfin, con il suo pacchetto azionario del 17,5%, rendeva questo supporto di estrema rilevanza strategica. Un'altra incognita importante riguardava la posizione di Banco BPM. Anche in questo caso, la decisione finale si è orientata verso una scelta di continuità, con il voto favorevole a Luigi Lovaglio.

Questa convergenza di interessi tra Delfin e Banco BPM si è rivelata decisiva per ribaltare gli iniziali rapporti di forza e determinare l'esito finale dell'assemblea. L'affluenza alle urne è stata notevole, attestandosi al 64,1% del capitale sociale, a testimonianza della profonda importanza strategica di questo appuntamento per il futuro della banca.

I voti combinati di Delfin (17,5%) e Banco BPM (3,7%) hanno permesso alla lista promossa da Plt Holding di prevalere, ottenendo il 49,95% delle preferenze. La lista del consiglio di amministrazione uscente si è fermata al 38,79%, mentre Assogestioni ha raccolto il 6,94%. Secondo le informazioni disponibili, i fondi hanno in larga parte seguito le indicazioni dei proxy advisor, favorendo la candidatura di Fabrizio Palermo, l'attuale amministratore delegato.

È importante sottolineare che, senza il supporto determinante di Delfin, la lista del precedente consiglio avrebbe potuto prevalere. Al termine di una sospensione di circa trenta minuti, necessaria per effettuare verifiche tecniche, è stato emesso il verdetto definitivo: Luigi Lovaglio farà ritorno nel consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena.

Con la vittoria della lista Plt Holding, il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri. Dalla lista vincente provengono otto consiglieri: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. Sei membri provengono invece dalla lista del precedente consiglio: Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. A completare il board sarà Paola De Martini, rappresentante di Assogestioni.

Si apprende che il nuovo consiglio potrebbe tenere la sua prima riunione già nella giornata di domani. Un commento positivo è giunto riguardo la composizione del nuovo CdA, definito come 'molto qualificato' e 'molto utile e interessante', con la prospettiva di 'imparare cose nuove lavorando insieme'.

Luigi Lovaglio ha chiarito il senso della sua azione, respingendo l'idea di una rivincita personale e affermando che 'non avrei trovato lo stimolo se avessi avuto un desiderio di rivincita'. Ha inoltre dichiarato di avere 'un solo grande obiettivo: implementare un progetto innovativo che crei valore'. Il banchiere ha evidenziato come la sua scelta sia stata dettata da un profondo senso di responsabilità e dalla ferma volontà di mantenere gli impegni presi nei confronti degli azionisti.

Lovaglio ha espresso gratitudine nei confronti degli investitori e ha ribadito la sua determinazione a proseguire nel percorso di rilancio della banca, affermando che 'questa fiducia aggiunge ancora più determinazione. Non vedo l’ora di ricominciare'. Tra le questioni strategiche che il nuovo amministratore delegato dovrà affrontare, figura anche la posizione della banca in Generali, definita da Lovaglio come 'nice to have', una posizione in linea con quanto già espresso in passato, anche in contesti internazionali come incontri con Morgan Stanley.

Lovaglio ha manifestato un vivo desiderio di mettersi al lavoro e riprendere il percorso interrotto. (Servizio di Andrea Persili) Roma, 15 aprile.

Il contesto politico descritto sembra intrecciarsi con vicende di partito e possibili alleanze future. Si menziona la presenza all'assemblea di un'area riformista e moderata, definita come uno dei potenziali protagonisti della cosiddetta 'quarta gamba', un termine che fa riferimento a una possibile nuova configurazione politica. Da notare l'assenza di Matteo Renzi, figura di spicco di quest'area.

In platea, invece, hanno preso posto numerosi ex ministri dei governi Conte, provenienti sia dal Movimento 5 Stelle sia da altre forze politiche. Giuseppe Conte, ex premier, ha tenuto un discorso in cui ha sottolineato l'importanza di un 'progetto inclusivo' che permetta di definire un piano 'unitario' e 'indipendente da chi prevale nelle primarie'. Ha aggiunto che cercheranno di lavorare tutti 'per un progetto che non può che essere unitario e deve trascendere l’interesse legittimo della propria forza'. Le sue parole sembrano riferirsi a dinamiche interne al centrosinistra o a un progetto più ampio che coinvolga diverse forze progressiste.

I primi sondaggi citati nel testo, pur non riguardando direttamente la vicenda bancaria, indicano una situazione favorevole a Elly Schlein nelle primarie del Partito Democratico, con un 41% delle preferenze, seguita da Conte con il 26% e dalla sindaca di Genova. Questo dettaglio suggerisce un'analisi delle dinamiche politiche in corso, separate dalle vicende finanziarie.

Viene inoltre fatto riferimento a un evento passato di 'scissione interna al Movimento' con Luigi Di Maio, che ha portato a un attacco di quest'ultimo nei confronti dell'ex premier. Conte ha replicato con sarcasmo a Di Maio, esprimendo delusione per il fatto che, mentre lui stesso si era 'innamorato' dei principi del Movimento 5 Stelle da 'esterno', una parte della 'comunità' si fosse 'folgorata sulla via di Damasco' andandosene e tradendo quei valori. Questa contrapposizione evidenzia le tensioni e le divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle e le relative implicazioni politiche.





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