Ricatto della ricina: restituita casa a Gianni Di Vita dopo l'inchiesta

Il tribunale autorizza il rientro di Gianni Di Vita nell'abitazione di via Risorgimento, precedentemente sigillata per le indagini sull'insospettabile avvelenamento. Ecco i dettagli.

È tornato a casa Gianni Di Vita, l'uomo che era sopravvissuto a un inspiegabile e drammatico avvelenamento provocato dalla somministrazione di ricina. Dopo un lungo periodo di attesa e di incertezze giuridiche legate alla natura del crimine subito, le autorità competenti hanno finalmente disposto la restituzione dell'immobile di sua proprietà, garantendo alla vittima il pieno diritto di rientrare nel luogo della sua vita quotidiana.

Restituzione dell'immobile in via Risorgimento

La casa situata in via Risorgimento, che costituisce il luogo esatto dove si è verificato il tragico episodio di intossicazione, è stata restituita ufficialmente a Di Vita. L'abitazione era rimasta sotto sequestro e sorveglianza delle forze dell'ordine fino a questa data, poiché il luogo era considerato cruciale per ricostruire le dinamiche dell'attentato alla salute dell'imprenditore e della sua famiglia.

Also read Owono rompe il silenzio: 'Giorni più difficili della mia vita, affronterò le conseguenze'

Dettagli della perquisizione mattutia

L'intervento di oggi, venerdì 6 novembre, non è stato una semplice formalità amministrativa, ma ha rappresentato una perquisizione accurata e approfondita condotta dagli investigatori. L'operazione ha avuto inizio puntuale alle ore 9.15 del mattino, consentendo ai tecnici di entrare nell'abitazione per verificare lo stato dell'immobile e assicurarsi che non vi fossero elementi compromettenti ancora nascosti.

Verifica finale e silenzio inquirente

I magistrati e gli agenti hanno completato tutte le loro operazioni alle ore 13.30, momento in cui i sigilli sono stati ufficialmente rimossi e l'accesso alla proprietà è stato liberato. Gianni Di Vita ha presenziato all'intera procedura, testimoniando con calma e fermezza ogni fase dell'intervento, dimostrando una grande resilienza psicologica di fronte alla conclusione di questa fase processuale.

Advertisement

Prossime audizioni e sviluppo indagine

Nonostante la restituzione della casa, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sui contenuti emersi durante l'ispezione, non divulgando informazioni tecniche per non pregiudicare il corso del giudizio. Le indagini procedono parallele con nuove audizioni programmate in Questura, che si protrarranno anche nel pomeriggio di oggi, confermando la vitalità e la complessità delle indagini in corso.

Significato simbolico del rimpatrio

Il ritorno di Gianni Di Vita nella sua dimora di via Risorgimento segna una pietra miliare nel percorso di normalizzazione della sua esistenza post-traumatica. Questo evento rappresenta un passo concreto verso il recupero della serenità familiare, allontanando simbolicamente le ombre del passato e confermando la volontà delle istituzioni di tutelare i diritti delle vittime di reati violenti e sofisticati.