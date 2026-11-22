La carriera e la visione di Riccarda Zezza, figura di spicco nella promozione delle donne nell'economia e nella politica internazionale, tra Parigi e i forum globali.

Oggi il mondo richiede che le donne prendano posto ai tavoli delle decisioni più importanti, luoghi dove la loro presenza non è solo simbolica ma determinante.

Riccarda Zezza, nata a Parma nel 1959, rappresenta l'incarnazione vivente di questa necessità, dimostrando con la sua carriera come l'eletricità pura, la grazia e una personalità impetuosa possano coesistere con un'ostinazione metodica nella ricerca dell'eccellenza. Sposata e madre di due figli, ha costruito un parcours professionale di straordinario prestigio in Francia, dove risiede stabilmente, diventando un punto di riferimento internazionale per la promozione della centralità delle donne nello sviluppo economico e per la parità di genere.

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La filosofia della transilienza di Riccarda Zezza

Come presidente del Women Economic Forum Europe e fondatrice del Global Leadership by Women Summit, Zezza si impegna quotidianamente per abbattere le barriere che impediscono alle donne di esprimere il loro pieno potenziale Leadership. Il concetto di transilienza, una capacità di adattarsi e fluire tra diversi contesti mantenendo la propria essenza, è alla base della sua filosofia di vita, aiutandola a sentirsi un essere umano completo e resiliente.

La sua vita professionale è iniziata giovanissimamente, a soli diciassette anni, quando ha insegnato tedesco al Lycée Français di Roma, una sfida che ha affrontato superando la timidezza per imporsi come figura autorevole. Il suo sogno iniziale era diventare un'influente giornalista, ispirata da figure come Oriana Fallaci, ma la realtà l'ha condotta prima al quotidiano Il Globo, dove è entrata come segretaria amministrativa grazie alla sua poliglottismo, e poi a Parigi a ventisei anni.

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Lì ha cofondato Metropolis, la prima associazione globale delle grandi aree metropolitane, e ha lavorato per quindici anni come Managing Director di Paris-Île de France Capitale Économique, dove ha negoziato accordi internazionali da Pechino a Tokyo. Il suo successo è dovuto a una preparazione ineccepibile, al coraggio di proporre idee solide basate su dati concreti e alla capacità di riunire i migliori talenti attorno a visioni comuni.

I riconoscimenti internazionali e l'attività istituzionale

Per i suoi meriti ha ricevuto la Legion d'Onore francese nel 2009 e l'Ordine della Stella d'Italia nel 2021, oltre a ricoprire ruoli chiave presso l'Unione Europea, l'OCSE, il G20 e il Comitato Economico e Sociale Europeo, sostenendo costantemente una leadership inclusiva e bilanciata che integri le prospettive femminili in tutti i livelli decisionali globali.