Il libro-intervista di Solferino 2026 svela quarant'anni di rapporto tra l'architetto Riccardo Piano e il giornalista siciliano Francesco Merlo.

Quarant'anni di dialogo tra due figure chiave della cultura italiana: l'architetto Riccardo Piano e il giornalista siciliano Francesco Merlo. La loro storia, raccontata nel libro Non è che si presentasse agevole il compito di raccontare in un libro la musica dei mattoni quadrati, edito da Solferino nel 2026, nasce da una frequentazione iniziata quasi quattro decenni fa. Non si tratta di una semplice amicizia, ma di una profonda complicità intellettuale nata nel contesto di Catania.

La nascita di una complicità intellettuale a Catania

I due protagonisti si sono conosciuti in un periodo in cui le loro strade professionali iniziavano a delinearsi in modo distinto. Francesco Merlo, catanese, ricorda quel periodo della sua giovinezza quando non sapeva ancora quale direzione dare alla sua vita. Al contrario, Riccardo Piano si stava già affermando nel mondo del giornalismo, un mestiere che allora offriva molte prospettive, prima sui testate siciliane e poi a livello nazionale.

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La dinamica tra i due era basata su uno scambio libero di idee e giudizi, senza filtri. Questa confidenza permetteva loro di esplorare tutte le sfumature dell'altro. Merlo sottolinea come, pur vivendo nello stesso periodo a Catania e frequentando molti personaggi dell'epoca, i loro percorsi giovanili fossero rimasti separati. L'incontro vero e proprio ha permesso di costruire una base solida per una collaborazione durata nel tempo.

Le origini: dal pallone ai castelli di sabbia

Il libro traccia un parallelismo interessante tra le prime esperienze di vita dei due uomini. Entrambi sono passati attraverso un istituto religioso, un'esperienza formativa che li ha segnati. Per Riccardo Piano, da ragazzo alto e magro, il debutto nella vita è stato quello di fare il portiere di calcio nel collegio. Questa attività non era solo sportiva, ma rappresentava un modo per misurarsi come persona in un ambiente che imponeva una disciplina ferrea e insegnanti talvolta distanti dai valori religiosi autentici.

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Anche Francesco Merlo condivide questa esperienza scolastica. Ricorda come l'unica cosa rimasta utile di quegli anni fosse la capacità di fermare la palla con le mani, un gesto pratico che costruiva la sua resilienza. La disciplina imposta dagli educatori era spesso spregiata, considerata lontana dallo spirito originale della fede. Questa condivisione di radici ha creato un terreno fertile per un dialogo successivo.

L'architettura: trovare la forma dei luoghi

Riccardo Piano individuò presto il suo destino: costruire. La sua missione era trovare una forma acconcia e sorprendente ai luoghi vissuti dagli uomini, che fossero palazzi, musei o ponti. La preoccupazione principale era la durabilità: un ponte doveva durare mille anni. Perché costruirlo se non per garantire una permanenza nel tempo? Un esempio emblematico è un ponte ideato da Piano in Giappone, che ha resistito a una scossa tellurica di grado 6,7 della scala Richter. Questo valore è di poco inferiore al grado 7,1 che nel 1908 causò 120 mila vittime tra Messina e Calabria.

Merlo usa una metafora bellissima per descrivere il fare artistico di Piano. Da bambino, con la sabbia di Pegli, costruiva castelli. Il processo richiedeva precisione: scavare una buca, portare acqua per impastare la sabbia e renderla compatta. L'obiettivo era creare una struttura che l'onda, quando arrivava, potesse circondare e bagnare senza invadere o inzuppare.

Il cuore dell'architettura moderna e il Centre Pompidou

Questa immagine riflette il cuore dell'architettura moderna: poggiare un materiale l'uno sull'altro ma non troppo, curvarlo ma non troppo, innalzarlo ma non troppo, ondulare i mattoni ma non troppo. È un equilibrio delicato tra solidità e leggerezza. Nel gennaio 1977, una data segnò una svolta nella carriera di Piano con la creazione del Centre Pompidou, noto anche come Beaubourg. Questo museo è diventato un capolavoro architettonico visitato da centinaia di milioni di persone nel corso degli anni.

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Francesco Merlo ricorda l'impressione di sognare piuttosto che calpestare il reale quando percorreva gli spazi del museo. I capolavori di Piano sono sparsi in tutti i continenti, ma molti di essi Merlo li ha solo sognati, non potendo visitarne la gran parte. Il libro di Solferino del 2026 cerca di colmare questa distanza attraverso il dialogo, offrendo al lettore una visione intima di chi è stato Riccardo Piano oltre il ruolo di architetto di fama mondiale.