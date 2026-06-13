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Riccardo Pittis si sposa a 57 anni: 'Ci ha pensato bene lei'

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Riccardo Pittis si sposa a 57 anni: 'Ci ha pensato bene lei'
Riccardo PittisMatrimonioValentina
📆6/13/2026 2:37 PM
📰leggoit
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L'ex re del canestro si sposa con Valentina, una trevigiana vera. Pittis ha dichiarato che la difesa migliore per conquistare Valentina è stato il pressing e che entrambi sono convinti che sarà qualcosa di bellissimo. Pittis è anche membro del Cda di Treviso Basket e sta lavorando per costruire un progetto che duri nel tempo.

Riccardo Pittis , l'ex re del canestro, si sposa a 57 anni con Valentina .

'Ci abbiamo pensato bene', ha dichiarato Pittis, 'o meglio, ci ha pensato bene lei'. Pittis, oltre ai numerosi record, è noto per la sua grande umanità, intelligenza ed ironia, e sarà un mental coach per la coppia. Il matrimonio si terrà il 3 settembre alle 12 in Comune di Treviso. Pittis ha confessato che la difesa migliore per conquistare Valentina è stato il pressing, e che entrambi sono convinti che sarà qualcosa di bellissimo.

Pittis, nato a Milano ma trevigiano d'adozione, sposa una vera trevigiana, chiudendo così un cerchio d'amore. Pittis ha anche parlato del suo lavoro e della sua città, Treviso, dove ha deciso di vivere.

'Il passare degli anni ti dà un vantaggio', ha dichiarato Pittis, 'diventi più maturo e vivi meglio ciò che è importante'. Valentina è entusiasta di fare questo passo e la coppia è emozionata all'idea di sposarsi. Pittis è anche membro del Cda di Treviso Basket e sta lavorando per costruire un progetto che duri nel tempo.

Inoltre, ha dichiarato che lo sport non è matematica e che stanno facendo tutto il possibile per la squadra

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Riccardo Pittis Matrimonio Valentina Treviso Basket Progetto

 

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