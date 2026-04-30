Riccardo Valore nuovo chef di DaV Mare a Portofino: un ritorno alle origini e nuove prospettive

L'executive chef Riccardo Valore porta la sua esperienza e passione al ristorante DaV Mare di Portofino, in collaborazione con il Gruppo Cerea. Un nuovo corso per la gastronomia ligure, tra tradizione, innovazione e attenzione al cliente.

Un nuovo capitolo si apre per la gastronomia ligure, con l'arrivo di Riccardo Valore alla guida della cucina di DaV Mare, situato all'interno del prestigioso Belmond Splendido Mare a Portofino .

L'insediamento dello chef è stato accolto con entusiasmo da Rossella Cerea, general manager del Gruppo Cerea, e Davide Galbiati, coordinatore di tutti i ristoranti DaV, che hanno sottolineato l'importanza di un approccio culinario radicato nella qualità, nella valorizzazione del prodotto e nella celebrazione della tradizione. Questo segna un ritorno a una maggiore coerenza con la filosofia di fine dining che caratterizza gli altri ristoranti del gruppo, come Cantalupa a Milano City Life e la location esclusiva in Montenapoleone presso Louis Vuitton.

La collaborazione tra Valore e la famiglia Cerea è nata da un'esperienza condivisa, culminata in una cena a quattro mani nel 2024, che ha rivelato una visione comune e la volontà di intraprendere un percorso professionale duraturo. Lo chef Valore ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatagli e il suo entusiasmo per l'opportunità di contribuire a questo progetto ambizioso.

Il menu di DaV Mare a Portofino è un omaggio alla tradizione culinaria italiana, reinterpretata con un tocco di freschezza e creatività. Tra le specialità proposte, spicca la tagliatella di tonno con una rivisitazione inaspettata della bagna cauda, servita fredda per esaltare i sapori del mare. Non mancano i classici paccheri, affiancati da proposte innovative come le eliche con scampi e arancia, che riflettono la ricchezza degli ingredienti locali.

La cucina di Valore si distingue per l'attenzione alla stagionalità e alla provenienza dei prodotti, con un trionfo di verdure fresche che accompagnano piatti di pesce pregiato, come la ventresca di tonno servita come un taglio di carne arrosto, arricchita da trombette tagliate alla julienne con pomodorini, olive e pinoli. A completare l'esperienza gastronomica, la celebre torta Mamma Bruna, un dolce iconico del Gruppo Cerea, preparato con un'abbondanza di mele e servito con gelato o zabaione.

Lo chef Valore ha sottolineato l'importanza di assimilare la visione culinaria di Da Vittorio, pur apportando il proprio contributo personale, e ha anticipato l'introduzione di nuove creazioni a partire dalla fine di maggio, in linea con le potenzialità offerte dalla location esclusiva di Portofino. L'arrivo di Riccardo Valore segna anche un rinnovamento dell'offerta food and beverage del Belmond Splendido Mare.

La proposta della colazione è stata completamente rivista per soddisfare le esigenze e le preferenze della clientela internazionale, in particolare quella americana, che costituisce la maggioranza degli ospiti. Per l'estate sono in programma eventi esclusivi in collaborazione con il Gruppo Da Vittorio, come le cene a quattro mani con gli chef Bobo e Chicco Cerea, rispettivamente il 26 giugno e il 13 luglio.

Tra le novità più recenti, spicca il brunch all'italiana, disponibile fino alla fine di settembre, e la Bartender’s Table Experience di DaV Bar, che combina l'eccellenza della cucina con la mixology più innovativa, proponendo abbinamenti originali tra piatti e cocktail. Lo chef Valore ha espresso il suo impegno a definire un'identità chiara e una qualità costante per il ristorante, ponendo al centro del progetto il cliente e offrendo un'esperienza culinaria autentica e memorabile, che celebri la storia e i sapori del territorio ligure.

L'obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e raffinato, dove gli ospiti possano assaporare piatti che raccontano la tradizione italiana con freschezza e passione





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