Ricchi… da morire: un'ironia caustica e un destino senza via d'uscita

Il film di John Patton Ford, con Glen Powell, esplora la vendetta e l'ambizione in un'atmosfera oscura, lontana dall'umorismo, mescolando elementi di thriller e riflessione sociale sul denaro e il potere.

Ricchi… da morire è un film che sfida le aspettative, allontanandosi da una semplice lettura umoristica per immergersi in un'ironia aspra e caustica. Scritto e diretto da John Patton Ford , e in uscita nelle sale il 18 giugno, la pellicola trae origine dal racconto-confessione di un uomo recluso in cella che ricostruisce la sua epopea di vendetta.

L'opera mostra influenze evidenti del cinema di Jacques Audiard, come ne Il profeta, dove i protagonisti sono intrappolati in un pantano di ambizione, fato e fatalità. Il protagonista Becket, interpretato da Glen Powell, cresce con l'ossessione di ottenere il patrimonio della famiglia Redfellow, che lo ha sempre emarginato. Guidato dalle parole della madre, decide di eliminare uno ad uno i pretendenti all'eredità, in un percorso predestinato che mescola ambizione e violenza.

La particolarità del film risiede nella sua atmosfera oscura, claustrofobica, che scende in un tunnel senza vie d'uscita. Powell, abituato a interpretare personaggi che cambiano identità, qui usa il travestimento come strategia per avvicinare le vittime, ma questa finzione diventa un equivoco che lo intrappola in un destino senza via d'uscita. La narrazione è arricchita dalla presenza di una femme fatale del passato (Margaret Qualley) e di una fidanzata (Jessica Henwick), che complicano i piani di Becket.

Sottotraccia, il film riflette sul mito del successo, sulla seduzione del capitale e sul tema 'eat the rich', tratteggiando un protagonista immorale ma anche vittima di un sistema cannibale. Nonostante la sua cifra interessante, l'opera rischia di rimanere in zone di confine, senza trovare un pubblico definito





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