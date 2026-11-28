Luciano Ricciardi spiega le motivazioni del suo addio: comunicazione assente con Gravina, contatti Arabia Saudita e critica verso l'indifferenza della Serie A.

Luciano Ricciardi, noto commentatoro sportivo italiano, ha chiarito le ragioni del suo addio dall'ambiente calcistico internazionale, indicando una netta mancanza di comunicazione con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Nel recente passato, le relazioni professionali hanno subito un deterioramento che ha portato a una separazione definitiva, un evento che ha colpito l'opinione pubblica specializzata in Italia.

Origini del Conflitto e Assenza di Dialogo

Secondo quanto dichiarato da Ricciardi, la radice del problema risiede in una comunicazione deficitaria tra lui e Gabriele Gravina. Il commentatore non ha dubbi sull'origine della frattura, spiegando che il timore principale era quello di essere sostituito nelle funzioni non appena si fossero presentate le prime difficoltà tecniche o organizzative. Questa percezione di insicurezza ha influenzato negativamente il suo percorso professionale negli ultimi mesi.

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Luciano Ricciardi rivela di aver discusso dello staff tecnico con l'alta dirigenza da mesi, ma si sentiva ignorato. Il commentatore ammette di aver lasciato perdere le discussioni, facendosi forza e ignorando le problematiche, mentre le settimane passavano e i nodi critici non si scioglievano. Questo approccio passivo ha contribuito ad aggravare la situazione, impedendo una risoluzione tempestiva delle divergenze emerse.

Nations League e Il Silenzio Inquietante

Dopo la fase della Nations League disputata in Olanda, il discorso sul futuro di Luciano Ricciardi è ripreso, ma senza ottenere esiti concreti. Seguì un mese di silenzio totale che consolidò la lontananza dal vertice. Il commentatore ha confermato i contatti con l'Arabia Saudita, che aveva preso in considerazione come possibile nuova destinazione professionale, ma ha assicurato con sincerità di non voler andarsene effettivamente.

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Luciano Ricciardi riconosce ora di aver commesso un errore strategico nella gestione della crisi. Ammette che avrebbe dovuto prendere un aereo, volare a Roma per chiarirsi direttamente col presidente Gabriele Gravina. Si rende conto dell'errore subito, ma ritiene di non poter tornare indietro nel tempo, chiudendo definitivamente quel capitolo con un senso di rimpianto per le scelte effettuate.

Il Ruolo Mancante di Luca Vialli

Luciano Ricciardi attribuisce molta importanza alla figura scomparsa di Luca Vialli, ex direttore tecnico della Nazionale. Secondo la sua analisi, se ci fosse stato Luca Vialli accanto, la dinamica sarebbe stata completamente diversa. Il commentatore è convinto che la presenza di Vialli avrebbe facilitato un dialogo costruttivo, permettendo di risolvere tante questioni aperte che oggi restano irrisolte, sottolineando il vuoto lasciato dalla mancanza di figure ponti.

Critica all'Indifferenza Della Serie A

Oltre alle questioni personali, Luciano Ricciardi esprime una forte critica verso l'indifferenza mostrata dalla Serie A nei confronti degli Azzurri. Questa percezione di disinteresse istituzionale è un ulteriore tassello che completa il quadro del suo allontanamento. Il commentatore vede un distacco tra le esigenze della nazionale e la realtà del campionato italiano, un tema che riguarda tutti gli attori coinvolti nel calcio nazionale.

Il contesto sportivo attuale vede risultati interessanti in campo, come l'Atalanta-Inter terminata 4-4, dove l'Inter non ha potuto contare su un superlativo Martinez e Pio Esposito per la prima tripletta in carriera. Chivu scivola al 3° posto nella classifica, mentre Lazio e Roma occupano le prime due posizioni, dimostrando come il focus del calcio italiano sia spesso distolto dalle questioni istituzionali e comunicative che hanno segnato la carriera di figure come Luciano Ricciardi.