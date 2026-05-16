Ricerca dell allenatore per il club irpino: Ignazio Abate il favorito per il ritorno in Serie A

La dirigenza del club irpino ha avviato la ricerca di un nuovo tecnico con l obiettivo di tornare nella massima serie. Ignazio Abate è il nome preferito, ma restano in corsa anche Mignani e D Angelo.

Il club irpino si trova in una fase di transizione cruciale, segnata da un desiderio ardente e dichiarato di tornare a competere nei massimi livelli del calcio italiano.

La proprietà ha espresso con estrema chiarezza la propria ambizione, sottolineando come l unico vero obiettivo sia il ritorno in Serie A nella prossima stagione. Questa volontà non è solo un sogno nostalgico, ma un progetto strutturato che richiede una guida tecnica capace di gestire la pressione di una piazza esigente e di costruire una squadra solida e competitiva.

La decisione di interrompere i rapporti con la precedente guida tecnica è nata proprio dalla consapevolezza che per fare il salto di qualità fosse necessario un cambio di rotta, un nuovo stimolo che potesse riportare l entusiasmo e la concretezza necessarie per scalare la classifica e raggiungere l obiettivo prefissato. In questo scenario, la dirigenza ha iniziato a setacciare il mercato dei tecnici, individuando in Ignazio Abate il profilo ideale per guidare l progetto.

L ex difensore del Milan, attualmente alla guida della Juve Stabia, è diventato il favorito assoluto della famiglia D Agostino. Abate sta vivendo una stagione intensa, portando la sua squadra a l lotta per la promozione attraverso i play off, ma la sua situazione professionale è resa instabile dalle gravi difficoltà societarie che stanno colpendo il club campano.

Il disimpegno della proprietà statunitense ha creato un vuoto di potere e una precarietà finanziaria che potrebbero spingere l allenatore a cercare nuove sfide in un ambiente più stabile e ambizioso. La sua capacità di coniugare l esperienza maturata nei più alti livelli come giocatore con una visione moderna dell allenamento lo rende il candidato perfetto per un club che punta tutto sulla crescita e sul successo immediato.

Tuttavia, il direttore sportivo Mario Aiello non ha limitato la ricerca a un unico nome, mantenendo a disposizione una lista di alternative di alto profilo. Tra questi spicca Michele Mignani, un tecnico che ha vissuto un epilogo paradossale al Cesena. Nonostante la squadra fosse pienamente inserita nella corsa ai play off e mostrasse segnali di crescita, Mignani è stato esonerato, lasciandolo libero di valutare nuove proposte.

Il suo profilo è apprezzato per la capacità di gestione del gruppo e per la concretezza tattica. Un altro nome di rilievo è quello di Luca D Angelo, che si appresta a salutare lo Spezia. Nonostante il contratto lo leghi ancora al club per un ulteriore anno, la retrocessione ha reso inevitabile la separazione.

D Angelo porta con sé l esperienza di chi ha conosciuto sia i successi che le amarezze del calcio professionistico, offrendo una maturità che potrebbe essere preziosa per gestire le fasi più delicate della stagione. La scelta finale ricadrà su chi saprà meglio interpretare l identità del club irpino e le aspettative di una città che attende con ansia il ritorno nell elite del calcio.

La sfida per Mario Aiello e per la famiglia D Agostino sarà quella di trovare un equilibrio tra l ambizione della proprietà e la sostenibilità tecnica del progetto. Il calciomercato degli allenatori è sempre un gioco di tempistiche e coincidenze, e nel caso di Abate, la situazione della Juve Stabia potrebbe accelerare i tempi di un accordo.

In ogni caso, l obiettivo resta immutato: costruire una macchina da guerra capace di l ascesa, trasformando l desiderio di Serie A in una realtà concreta attraverso una scelta tecnica lungimirante e coraggiosa. L atmosfera che circonda il club è di attesa e speranza, con i tifosi che sognano di rivedere i grandi della massima serie calcare i campi della loro terra, riportando l orgoglio sportivo in una regione che ha sempre amato profondamente il calcio





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