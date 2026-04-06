Ricerca dell'uomo disperso in Molise: Operazioni complesse dopo il crollo del ponte sul Trigno

Le ricerche del pescatore scomparso a seguito del crollo del ponte sul fiume Trigno, in Molise, si protraggono con difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La piena del fiume e la corrente hanno complicato le operazioni di soccorso, mentre la Procura indaga sulle cause del crollo.

Le operazioni di ricerca dell'uomo disperso a seguito del crollo del ponte sul fiume Trigno, in Molise , sono entrate nel loro secondo giorno, mostrando una complessità superiore alle aspettative iniziali. I vigili del fuoco , impegnati sin da giovedì sera, stanno affrontando difficoltà significative a causa delle condizioni meteo rologiche avverse e delle conseguenti modifiche al corso del fiume.

La piena del fiume, causata dalle intense piogge dei giorni precedenti, ha provocato un aumento considerevole della corrente, trasportando con sé grandi quantità di fango, detriti e alberi, modificando di fatto il letto del fiume e rendendo le operazioni di ricerca estremamente delicate e complesse. I sommozzatori e le squadre specializzate nel soccorso fluviale stanno perlustrando meticolosamente il fiume, mentre droni ed elicotteri sorvolano l'area per individuare eventuali tracce dell'auto o del disperso. Finora, le ricerche si sono concentrate nel tratto a valle del ponte, dove sono stati rinvenuti la targa e alcuni frammenti del veicolo. La Guardia Costiera, nel frattempo, sta effettuando controlli anche nell'area marina circostante la foce del fiume, nel caso in cui la corrente avesse trascinato l'auto o l'uomo fino al mare.\L'uomo scomparso, Domenico Racanati, un pescatore cinquantatreenne originario di Bisceglie, in Puglia, era alla guida della sua auto lungo la statale 16 Adriatica, diretto a Ortona, in Abruzzo, quando è avvenuto il crollo del ponte. Al momento dell'incidente, Racanati era al telefono con la moglie, una comunicazione bruscamente interrotta proprio in concomitanza con il cedimento della struttura. Il crollo del ponte si è verificato nella mattinata di giovedì 2 aprile, a seguito di tre giorni di intense precipitazioni che avevano causato allagamenti, frane e numerosi danni in diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La strada statale era stata chiusa al traffico mercoledì sera e il ponte era sotto monitoraggio a causa delle condizioni meteo critiche. Tuttavia, al momento del crollo, due veicoli si trovavano ancora sul ponte: il primo è riuscito a superare la struttura, mentre l'auto di Racanati è stata coinvolta nel crollo.\Parallelamente alle operazioni di soccorso, la Procura di Larino, in provincia di Campobasso, ha avviato un'inchiesta contro ignoti per crollo colposo, al fine di accertare le responsabilità e le cause del cedimento strutturale. L'ANAS, la società che gestisce la rete stradale, ha dichiarato che il ponte era stato chiuso preventivamente con barriere e che la chiusura era segnalata tramite l'apposita cartellonistica stradale posizionata in prossimità delle rotonde più vicine, sia a nord che a sud. Le indagini si concentreranno sull'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire se i veicoli abbiano superato le barriere intenzionalmente oppure accidentalmente. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla gestione dei rischi legati alle condizioni meteorologiche estreme, evidenziando la necessità di un'attenta valutazione e di interventi tempestivi per prevenire tragedie simili. L'attenzione si concentra ora sugli sviluppi delle ricerche e sulle indagini in corso, con la speranza di ritrovare l'uomo disperso e di fare luce sulle circostanze che hanno portato al crollo del ponte





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