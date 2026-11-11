Ricerca IDF svela difficoltà di riconoscere il rischio di diabete di tipo 2

Un'indagine internazionale condotta dall'IDF dimostra l'elevata difficoltà di autoimmune nell'auto-percezione del rischio di diabete di tipo 2, evidenziando la necessità di diagnosi proattive e strategia di prevenzione.

Una nuova indagine internazionale pubblicata l'10 novembre 2026 dall'International Diabetes Federation ( IDF) rivela che il riconoscimento del rischio personale di diabete di tipo 2 rappresenta una delle più grandi sfide per i pazienti.

Dettaglio della ricerca e metodologia

L'IDF ha condotto un sondaggio online tra giugno e luglio 2026, coinvolgendo rispondenti provenienti da Brasile, India, Kenya, Arabia Saudita, Spagna e Stati Uniti. I partecipanti erano selezionati su misura e non riempiono un profilo rappresentativo di ciascun paese, quindi i risultati non possono essere generalizzati all'Italia.

Also read Precariato ricerca CNR: il bivio tra espulsione e fuga dei cervelli

Il campione aveva tutti fattori di rischio di diabete di tipo 2, tuttavia nessuno di loro aveva ricevuto una diagnosi. L'indagine ha misurato, tra l'altro, la percezione personale del rischio, la difficoltà ad ottenere un appuntamento e la mancanza di tempo per gli esami.

Il 67% degli intervistati pensava che una persona con prediabete dovesse notare un cambiamento di stato di salute. Solo il 20% aveva difficoltà ad accedere a una visita, e il 17% al tempo necessario per programmare un controllo.

Advertisement

Sinptomi di diabete di tipo 1, 2 e gestazionale

Secondo l'endocrinologa Serena Missori, i sintomi più importanti da non sottovalutare includono sete intensa, minzione frequente, stanchezza insolita e perdita di peso senza causa evidente. Nel diabete di tipo 1 questi sintomi possono comparire rapidamente in pochi giorni o settimane.

Per il diabete di tipo 2, la malattia può svilupparsi lentamente, spesso senza segni evidenti, e può rimanere sconosciuta per anni. Tra i sintomi più comuni ci sono la sete eccessiva, minzione frequente, stanchezza, perdita di peso, nonché gli effetti associati al prediabete, come la glicemia elevata ma non diagnostica.

Il diabete gestazionale, invece, viene diagnosticato durante la gravidanza e richiede controlli specifici per proteggere la madre e il bambino. Nella maggior parte dei casi si risolve dopo il parto, ma aumenta il rischio di sviluppare dopo di esso diabete di tipo 2.

Strategie di prevenzione e gestione

Il Ministero della Salute sottolinea che l'adozione di una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare e la riduzione del peso corporeo sono fattori chiave nella prevenzione del diabete di tipo 2. La curva da carico orale di glucosio può essere utile in specifiche situazioni cliniche.

Advertisement

In caso di sospetto di prediabete o diabete, è fondamentale seguire i piani di controllo prescritto dal medico, incluso il monitoraggio regolare della glicemia. La consapevolezza del rischio personale è il primo passo per evitare la progressione della patologia.

Rispetto alle forme meno comuni, come alcuni tipi di diabete legati a mutazioni genetiche o malattie pancreatiche, la condizione non dipende necessariamente dal peso corporeo o dalle abitudini alimentari, quindi la vigilanza medica resta essenziale in qualsiasi caso.

Prospettive future e raccomandazioni

La ricerca IDF indica che la maggiore difficoltà risiede nella percezione del rischio personale: solo una percentuale di persone riconosce i segnali precoci. È fondamentale, quindi, che le autorità sanitarie promuovano programmi di educazione pubblica su come riconoscere i sintomi e come cercare cure tempestive.

In Italia, consigliamo la partecipazione a screening periodici e il dialogo con il proprio medico di base per valutare la necessità di esami GLICEMIA.