Ricerca scientifica: oltre 9,1 milioni di animali utilizzati in Europa nel 2023, la Lav chiede accelerazione

Le ultime statistiche europee rivelano l'utilizzo di oltre 9,1 milioni di animali per la ricerca scientifica nel 2023. La Lega Anti Vivisezione (Lav) denuncia un calo insufficiente e chiede alla Commissione Europea di accelerare il processo di superamento del modello animale, focalizzandosi sull'eliminazione graduale della sperimentazione animale.

Nel 2023, l' Unione Europea e la Norvegia hanno registrato l'utilizzo di oltre 9,1 milioni di animali per scopi scientifici. Questo dato, emerso dalle recenti statistiche pubblicate dalla Commissione Europea e riprese dalla Lega Anti Vivisezione (Lav) , evidenzia un calo ancora insufficiente rispetto agli obiettivi di superamento del modello animale.

L'associazione animalista sottolinea la necessità di accelerare il processo, considerata l'urgenza di ridurre la sofferenza degli animali e promuovere l'utilizzo di metodi alternativi. Sebbene si registrino alcuni segnali positivi, come la diminuzione delle procedure con sofferenza grave e moderata, l'aumento dell'impiego di alcune specie animali desta preoccupazione. \I dati ufficiali mostrano una riduzione complessiva del numero di animali impiegati nella ricerca pari solo al 3% rispetto al 2022. Questa diminuzione, considerata marginale dalla Lav, si contrappone agli impegni europei volti a favorire metodi alternativi. L'analisi dei dati rivela tendenze contrastanti: da un lato, una diminuzione dell'intensità della sofferenza nelle procedure sperimentali; dall'altro, un aumento dell'utilizzo di specifiche categorie animali. Ad esempio, si osserva un incremento nell'impiego di gatti (+15%), pesci (+8%), cefalopodi (+162%) e porcellini d'India (+7%). Per affrontare questa situazione, la Commissione Europea ha sviluppato strumenti come il database ALURES, che raccoglie annualmente dati dettagliati sull'utilizzo degli animali nella ricerca, suddivisi per specie, settore di utilizzo e livello di sofferenza. Parallelamente, sono state introdotte le Non-Technical Project Summaries (NTS), sintesi accessibili al pubblico dei progetti autorizzati che coinvolgono l'uso di animali, al fine di promuovere la trasparenza e la consapevolezza pubblica. \Un aspetto critico riguarda l'aumento di test che, secondo la Lav e altre organizzazioni, potrebbero essere sostituiti da metodi alternativi già disponibili. Un esempio è l'incremento del 10% nell'uso di animali per la produzione di anticorpi tra il 2022 e il 2023, con quasi 36.000 animali impiegati in un metodo considerato crudele. La normativa europea, basata sulla direttiva 2010/63/UE, mira alla sostituzione totale dell'uso di animali nella scienza. In questo contesto, è attesa la pubblicazione, entro la fine di aprile 2026, di una tabella di marcia da parte della Commissione Europea per l'eliminazione graduale della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica. Questo impegno fa seguito all'Iniziativa dei cittadini europei del 2021 Save Cruelty Free Cosmetics, che ha raccolto oltre 1,4 milioni di firme. La Lav sottolinea l'importanza che la Commissione Europea colga questa opportunità per porre fine alla sperimentazione animale in Europa





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